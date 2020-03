“Inimitabile”. Eva Henger, come lei nessuna mai: la foto da boom di like

Eva Henger e la figlia Mercedesz, con annesso genero, Lucas Peracchi, non si arrestano. Le voci si dividono ulteriormente e le distanze si allungano. Infatti, se da un lato la coppia preferisce il silenzio, dall’altro l’attrice ungherese è tornata a parlare. Eva è stata ospite a Pomeriggio 5, e non solo. Anche sul settimanale Nuovo, la Henger ha affermato di aver ricevuto un contatto da Lucas e Mercedesz. Il marito e gli altri figli Riccardino e Jennifer non hanno fatto altro che rimanere accanto a una madre che continua a soffrire per l’assenza di una figlia.

Sul settimanale Nuovo, Eva ha dichiarato: “È giusto che lei faccia la sua vita, io aspetterò che torni da me. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia. Spero solo che tra lui e mia figlia possa davvero esserci un bel rapporto. Però la loro richiesta di dire che ho inventato tutto non sono disposta ad esaudirla. Ho pianto molto, ogni notte, ma non voglio perdere le speranze”. Una Eva Henger che non perde le speranze, continuando a sognare che un giorno la figlia possa tornare sui propri passi. La vicenda riguarda da vicino madre e figlia, prima ancora di interessare anche Lucas. (Continua dopo la foto).





















Mercedesz è nata dal matrimonio con Riccardo Schicchi, venuto a mancare nel 2012. Lucas Peracchi può ritenersi responsabile della distanza presa anche dalla figlia della Henger nei confronti di una madre: “Sì, ma io non mentirò mai. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia”, queste le parole di Eva a proposito di Lucas. E continua: “Sì, ho pianto molto, ogni notte, ma non voglio perdere la speranza. D’altronde che posso fare? Mercedesz è una donna più che adulta e bisogna rispettare la sua decisione”. Ovviamente il cuore di una madre è grande e non ammette rancori, motivo che spinge la Henger a sognare ancora di riprendere contatti con la figlia. (Continua dopo le foto).























“Magari questa situazione ha avuto anche un risvolto positivo, Lucas si è reso conto di aver sbagliato e così si è messo in riga. Anche se loro mi odiano, l’importante per me è che lei sia serena”. Eva è preoccupata per la figlia, che abita a Piacenza, proprio vicino a uno dei focolai del coronavirus: “Ho paura: lei ha detto di aver comprato le mascherine e di andare poco in giro. Ma io sono preoccupata!”. Anche per Eva, però, è arrivato il momento di riprendere in mano la propria vita e il suo milione di follower non può farsi mancare la sensualità di una donna di 47 anni, icona della bellezza giunonica che ha fatto sognare il mondo. In occasione della Festa della Donna, Eva ha fatto un regalo a tutti, ovviamente in uno stile inconfondibile. (Continua dopo le foto e il post).

Un vestito bianco, attillato, nel bel mezzo di un eden terrestre. Eva è splendida e incanta i fan. Anche la didascalia rende omaggio alle donne che imparano ad amarsi: “La donna è preziosa come un calice colmo di vino, deve essere sorseggiata lentamente, gustata con passione nella coppa dell’amore. Perché sempre fredde sono le mani d’oro, sempre calde quelle di una donna”. I commenti tengono alto il mood poetico e sensuale di Eva: “Sei sempre speciale in ogni situazione”; “Che spettacolo che sei”; “Sei una grande passione e romantica donna senza se e senza ma. auguri a te e tutte le donne del mondo”, “Bellissima e stupenda”; “Che piedi e che gambe… sei proprio una regina. Inimitabile”. Ed è vero, Eva è inimitabile. Asciugate le lacrime, è tempo per Eva di tornare a ruggire come solo lei sa fare, nel pieno della sua forza carismatica.

Uomini e Donne, Sonny Di Meo confessa: Giovanna Abate basita