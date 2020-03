Coronavirus, Taylor Mega nella bufera. E si è anche fatta le foto

L’influencer Taylor Mega fa sempre parlare di lei. Dopo le polemiche televisive con Barbara D’Urso, la bufera si trasferisce sui social network. Tutta colpa di una delle foto pubblicate dalla giovane sul suo profilo Instagram. In un periodo contraddistinto dalle disposizioni del Governo per affrontare al meglio l’epidemia da coronavirus, la bellissima Taylor non ha proprio rispettato gli inviti festeggiando in modo non appropriato la festa internazionale della donna dell’8 marzo.

Assieme ad altre donne si è infatti radunata nelle vicinanze del Duomo di Milano partecipando ad un evento. Le partecipanti avevano alcuni cartelloni con le seguenti scritte: "8 marzo auguri a tutte le donne", "Girl power", "Giornata internazionale dei diritti della donna", "Le donne non si fermano". E nella didascalia a corredo dell'immagine ha voluto dare vita ad una sua considerazione sull'importante giornata. Ma su di lei sono piovute critiche.





















Ecco il post integrale della Mega: "Le donne non si fermano! L'Italia non si ferma. 8 marzo: la festa di tutte le donne. Siamo donne, siamo amiche, e con tutte le precauzioni di questo difficile momento siamo qua a testimoniare questo messaggio: per noi donne è normale combattere ogni giorno, per noi donne è normale trovare tutto il coraggio contando solo su noi stesse ed affrontare problemi impossibili, per noi donne è normale affrontare sfide enormi e vincerle".























Ed ancora ha aggiunto: "E con questo nostro spirito straordinario abbiamo vinto tante battaglie e vinceremo anche questa. Forza donne, rialzati Italia, ne abbiamo vinte tante e ce la faremo anche stavolta. Viva le donne!". Alcuni utenti però l'hanno contestata per questo suo gesto, invitandola a restare in casa ed a rispettare le indicazioni governative. Taylor ha prontamente replicato alle accuse, fornendo la sua versione dei fatti. Vediamo cosa ha detto.

L’influencer ha affermato: “Eravamo sette amiche. Se vado a trovare i miei, ci ritroviamo in dieci a casa. Che faccio, lascio i nipoti fuori dalla porta? Avrebbe dovuto essere un evento enorme. Invece è stato annullato ed abbiamo deciso di fare un ritrovo fra amiche. Eravamo in sette e con le dovute precauzioni”. Questi i messaggi più critici: “State a casa!”, “Dovevate rispettare le misure indette dal Governo”, “Alla faccia delle regole”, “Mamma mia che fenomene”.

