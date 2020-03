Le voci circolavano con insistenza da un po’ di tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità da parte della diretta interessata. La showgirl Alena Seredova, in dolce attesa, ha annunciato a tutti i suoi fan il sesso del bebè. Con uno scatto pubblicato su Instagram, nel quale mette in mostra il suo pancione, ha affermato che si tratterà di una femminuccia. Per la donna e la sua dolce metà Alessandro Nasi sarà la loro prima figlia e lui sarà papà per la prima volta in assoluto.

Alena aveva comunicato così la gravidanza nello scorso mese di gennaio: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Anche in quella circostanza aveva posto l’accento sul pancione. In una recente intervista aveva invece voluto soffermarsi nuovamente sull’ex Buffon, autore di un tradimento: “Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata. Tutto quello che non ti uccide ti fortifica”. (Continua dopo la foto)





















Tornando alla sua ultima immagine, nella didascalia ha scritto: “Mi prendo cura di te, piccolina”, svelando quindi la notizia. Tantissime le reazioni di amici e fan, che l’hanno inondata di commenti su Instagram. Eccone alcuni: “Stupende le mie fanciulle”, “Sapevo che era una femmina, te lo avevo già scritto”, “Me lo sentivo che fosse femmina”, “Una femmina! Sono felicissima per te Alena”, “Tantissimi auguri a te e alla tua principessa”, “Sììì, finalmente una femminuccia”. (Continua dopo la foto)























Ricordiamo che la Seredova ha avuto due figli dal portiere della Juventus: Louis Thomas che ha 12 anni e David Lee di 10. A proposito della dolce metà Alessandro, lei aveva affermato: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. Davvero sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”. Queste frasi erano state rilasciate in un’intervista al settimanale ‘Chi’ di Signorini. (Continua dopo la foto)

Alena Seredova ha ammesso di aver voluto fortemente un nuovo figlio, ma sembrava non dovesse più arrivare: “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta ed in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”.

Al Bano e Loredana Lecciso, l’ultima su di loro è davvero inaspettata. Ma ci sono le prove