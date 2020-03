Milioni di italiani sognano un ritorno d’amore nella storica coppia Albano Carrisi e Romina Power. I due si sono avvicinati da un bel po’ di tempo, non a caso sono stati grandi protagonisti in veste di ospiti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ed adesso sono anche al centro dell’attenzione nel talent show ‘Amici 19’ di Maria De Filippi. Ma a quanto sembra Loredana Lecciso non demorde assolutamente e nelle scorse ore ha postato un’immagine eloquente sui social.

Nonostante in maniera ufficiale abbiano confermato di essere ex e soltanto quindi dei buoni amici, gli scatti degli ultimi tempi lasciano molti dubbi. Nell’ultimo selfie i due appaiono molto vicini e sorridenti, infatti hanno trascorso insieme un’intera giornata. Già alcune settimane fa li avevamo visti nuovamente estremamente intimi e c’è anche chi è convinto che tra i due sia scattato pure un bacio. Per alcuni ci sono maggiori probabilità per Loredana di tornare assieme al cantautore. (Continua dopo la foto)





















Ricordiamo che la Lecciso e l’artista originario di Cellino San Marco hanno avuto due figli e molto probabilmente per l’amore nei loro confronti hanno preferito far tornare il sereno nei rapporti. Lei recentemente aveva comunque dichiarato, senza troppi giri di parole: “La passione non è mai andata via con Al Bano”. La rivalità con la Power è destinata a proseguire ancora a lungo e chissà chi sarà più abile tra le due a conquistare nuovamente il cuore dell’uomo. (Continua dopo la foto)























L’immagine di Lory ed Al Bano ha ottenuto un buon consenso da parte degli utenti di Instagram. Infatti sono arrivati oltre 6.200 like. Ed i commenti sono stati abbastanza positivi: “Meravigliosi”, “Che belli, sempre così”, “Quanto amore”, “Siete stupendi”, “Donna molto determinata, mi piace molto. Bella coppia”. Altri hanno commentato ancora: “Che belli, mi rallegra vedervi di nuovo”, “Grande complicità”, “Eccovi, fantastici! Sembrate davvero due ragazzi”. (Continua dopo la foto)

Ecco alcune dichiarazioni rilasciate nel recente passato dalla donna: “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui. Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso”.

Fabio Volo, fuga al mare. E accanto a lui spunta una donna misteriosa: le foto