Fabio Volo, fuga al mare. E accanto a lui spunta una donna misteriosa: le foto

Lo scrittore ed attore Fabio Volo ha deciso di ‘sfidare’ il freddo e di recarsi in spiaggia a Portofino. E, come si può vedere dalle immagini pubblicate da ‘Oggi’, ha voluto addirittura farsi una nuotata in acqua. La vacanza in Liguria assieme ad alcuni amici ha però fatto notare un’incongruenza non di poco conto. Tra gli assenti la moglie Johanna, mentre il suo adorato figlio Gabriel era con lui. E i paparazzi lo hanno inoltre pizzicato in compagnia di una persona alquanto misteriosa.

Entrando nel dettaglio, Volo si è concesso un po’ di ginnastica sulla battigia, un bel tuffo nell’acqua a dir poco fredda ed un pranzo marino. E molti hanno anche potuto ammirare un fisico pazzesco. Nonostante non sia più giovanissimo, ha sfoggiato un corpo da far invidia a tutti. Ma, come anticipato precedentemente, a far rumore è stata la mancata presenza della sua dolce metà originaria dell’Islanda. A fargli compagnia c’era un’altra donna. Vediamo cosa ha fatto. (Continua dopo la foto)





















Insieme a Fabio c’era una coppia di amici, ma soprattutto una donna bionda che sembrava di origini nordiche. Nessuno è riuscito a capire con esattezza di chi si trattasse. Ciò che si è potuto sapere è che lo scrittore 47enne ha parlato con lei in lingua inglese e tra di loro c’era assoluto feeling. C’è chi pensa che sia semplicemente un’amica, ma resta il mistero anche perché a fine dicembre la coniuge scrisse un messaggio emblematico che fece pensare a problemi sentimentali. (Continua dopo la foto)























Johanna aveva infatti scritto sul suo profilo Instagram ufficiale: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo”. C’è però da precisare un aspetto: subito dopo questo post, Fabio Volo pubblicò numerosi scatti con la sua famiglia e dunque anche con sua moglie. E non ci sono mai stati annunci ufficiali su una possibile crisi di coppia. Ma vedendo le immagini con questa donna misteriosa i dubbi aumentano a dismisura. (Continua dopo la foto)

Nel recente passato il conduttore radiofonico si era scagliato duramente contro il leader della Lega, Matteo Salvini: “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”. Questa frase era in risposta al gesto dell’ex ministro dell’Interno, che citofonò a casa di un cittadino tunisino chiedendogli se spacciasse.

“Sei un pericolo pubblico”. Coronavirus: Domenica In, Mara Venier furiosa con l’ospite. Cosa è successo