“L’amore assoluto”. Cecilia e Ignazio, il momento è speciale e la dedica fa boom in rete

Si può dire che nel loro caso il Grande Fratello Vip abbia portato una gran bella fortuna. Ovviamente il pensiero va alla splendida coppia formata nella casa più spiata d’Italia, ovvero Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due hanno iniziato una storia d’amore nel non troppo lontano 2017 e proprio per Moser, la sorella argentina di casa Rodriguez ha lasciato Francesco Monte. Da quel momento Cecilia Rodriguez e il bel ciclista Ignazio Moser hanno pedalato speditamente, innamorati e felici. E soprattutto, quasi mai distanti, nonostante i numerosi impegni lavorativi. Di recente, però, è successo qualcosa.

Il viso di Cecilia non è mai comparso così tanto triste. Di recente sul profilo Instagram, l’argentina ha pubblicato una storia in cui si mostrava visibilmente provata. I fan sono entrati in allarme e lei ha spiegato da cosa dipendesse così tanta tristezza. Ignazio Moser, sempre al suo fianco, questa volta, ha detto il suo ‘arrivederci’. La bella argentina è rimasta sola a casa senza la sua dolce e amata metà. “Vai vai, vai in palestra. Io pulisco la casa per te, non ti preoccupare. Ci mancherai. Ciao mi amor’. Lasciata a casa sola a pulire, ecco cosa lamenta Cecilia. (Continua dopo la foto).





















Nulla di grave, ma che inizialmente ha fatto entrare tutti in allarme. Gli allenamenti costanti per Moser sono una buona pratica quotidiana a cui il ciclista non può certo rinunciare, neanche per Cecilia. Lei, invece, bada alla casa e alla pulizia e anche questo, se vogliamo, fa bene al fisico. Per poche ore potranno resistere. Ma l’amore non si trattiene e Cecilia torna all’attacco. Questa volta il messaggio è diverso e la coppia appare sorridente e unita nella foto postata di recente sul profilo social. La didascalia è loquace e non lascia intendere altro, se non che la coppia è davvero molto unita. (Continua dopo le foto e il post).























Visualizza questo post su Instagram Non voglio nient’altro che questo! ….ti amo Nachito! ❤️ Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 6 Mar 2020 alle ore 2:30 PST

“Non voglio nient’altro che questo!…ti amo Nachito!”. Il messaggio scritto da Cecilia manda i fan in delirio, che non perdono tempo di ricordare alla coppia di piccioncini quantosiano beli insieme. Un esempio di affiatamento e amore vero, questo pensano di loro i fan. E lo dicono: “Ehhh come non capirti Chechu, passano I giorni, i mesi, gli anni e VOI SIETE UNA CONFERMA CONTINUA DELL’AMORE VERO!”. E non finisce qui perché c’è anche chi aggiunge qualcosa. Il messaggio arriva direttamente al cuore della coppia felice, emozionando tutti: “Questo messaggio questa dedica d’amore dice tutto Non c’è bisogno che tu dica nient’altro tesoro caro siete la perfezione dell’amore e noi siamo pazzi di voi e lo siamo sempre stati dal primo momento che avete varcato quella porta rossa”. (Continua dopo le foto e il video).

Visualizza questo post su Instagram 06•03•20 @ignaziomoser Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 7 Mar 2020 alle ore 6:18 PST

Infatti il messaggio di Cecilia arriva dopo un video dove appare mentre stringe tra le mani un mazzo di rose rosse, avanzando con sguardo fisso verso la videocamera. Una data significativa quella del 06.03.20 e una canzone-dedica che toglie il fiato e si aggiudica il primo posto, non solo più a Sanremo, ma anche nel cuore di chi ama. La canzone è ovviamente “Fai rumore” di Diodato. I commenti non si risparmiano: “Meravigliosa chechu, SPETTACOLARE. …come ti riprende e ti fotografa lui nessuno mai, perche’ lo fa con gli occhi pieni di te, con gli occhi dell’amore ASSOLUTO”. Ancora una volta si sottolinea l’immagine di un amore assoluto che solo loro sanno trasmettere. Infatti un fan scrive: “Tesoro…speravo lo mettessi in Ig…è spettacolare ❤️TE ripresa da LUI..il tuo Nachito…Cavaliere…compagno…amante che ti guarda cn gli occhi innamorati …leggiadra e forte di Lui❤️❤️spettacolari Voi ❤️”.

