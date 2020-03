Leo Gassmann ormai è noto a tutti. Il figlio di Alessandro ha dapprima partecipato a X Factor e poi trionfato nella Sezione Giovani di Sanremo 2020. Ultimamente, poi, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e si è raccontato senza filtri.

Il suo papà lo conosciamo tutti: è il figlio di Vittorio e un grande attore, ma anche la mamma non è affatto una sconosciuta ed è stata lei, che ha un legame molto speciale con il primogenito Leo, la prima a spingerlo a tentare la carriera musicale. Sabrina Knaflitz è la moglie del celebre Alessandro e la mamma di Leo. Romana, classe 1968, deve il suo cognome al padre, piemontese ma con origini austriache e anche lei è un'attrice molto conosciuta, protagonista di film di grande successo.





















La carriera di Sabrina Knaflitz è iniziata quando era molto giovane e ha lavorato con grandi nomi del cinema, come Mario Monicelli che l'ha diretta in I Picari. Ma ha recitato anche ne I laureati di Leonardo Pieraccioni e in diversi spettacoli teatrali. Nel 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, è arrivato il matrimonio con Alessandro Gassmann e nello stesso anno è arrivato Leo.















"Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998 – ha raccontato qualche tempo fa Alessandro a Domenica In -. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c'era anche mio padre, che sarebbe morto 2 anni dopo. Era un matrimonio riparatore perché lei era incinta".











Anche Leo ha parlato recentemente di mamma Sabrina, che è lontana dai social e allergica a gossip e riflettori: “La mamma è la mamma – ha raccontato il giovane cantante in conferenza stampa a Sanremo -, lei mi ha accompagnato mano nella mano al provino al conservatorio, e l’ho passato. Anche papà ha sempre creduto in me, sono dei magnifici genitori”.

