Miriana Trevisan, lo scatto hot ‘stordisce’ i fan. Un colpo al cuore

La showgirl Miriana Trevisan è tornata al centro dell’attenzione pubblica nel recente passato per la sua relazione con l’ex marito Pago. Tutti sapete ovviamente del tira e molla tra l’artista e Serena Enardu ed anche l’ex coniuge è intervenuta più volte sulla vicenda. Ma lei sta ottenendo grandiosi risultati soprattutto sul web, infatti spesso elettrizza i suoi fan con degli scatti ‘hot’. Soltanto qualche ora fa ha voluto osare e ‘stordire’ gli utenti con una foto bellissima postata su Instagram.

Nonostante abbia raggiunto i 47 anni e non sia più una ragazzina, la sua bellezza è rimasta immutata nel tempo. Anzi, c’è chi ritiene che sia diventata ancora più affascinante. Idolatrata dagli uomini ed apprezzata anche dalle donne, Miriana ha mandato in tilt migliaia di utenti con un’istantanea provocante sul popolare social network. Impossibile togliere lo sguardo da lei e soprattutto da una delle sue parti più belle del corpo. Vediamo come si è presentata. (Continua dopo la foto)





















Nello scatto sensuale si è immortalata mentre è completamente immersa in una vasca piena d’acqua. Il suo sguardo è rivolto verso la camera e seduce praticamente tutti.. Si può ammirare inoltre il suo spettacolare décolleté. Il seno, che ad alcuni è parso quasi galleggiare in acqua, è davvero esplosivo e ciò ha scatenato le fantasie più disparate da parte dei fan. Ancora una volta la Trevisan è riuscita nel suo intento: le attenzioni sono rivolte verso di lei. (Continua dopo la foto)























Nella sua didascalia ha scritto: “Anima, fatti color d’arancia. Anima, fatti color d’amore” citando Federico Garcia Lorca. Oltre 3 mila i like regalati dai suoi ammiratori alla fantastica Miriana. Questi i commenti più ricorrenti: “Semplicemente bellissima”, “Bellissima foto, sembra un quadro”, “Capolavoro assoluto di bellezza, sei un’opera d’arte”, “Bona!”, “Così non vale, stanotte sarai nei miei sogni”, “Sei sempre la migliore Miriana, molto bella e stupenda”. (Continua dopo la foto)

In un recente intervento a ‘Mattino 5’, Miriana Trevisan aveva replicato così alle critiche della Enardu nei confronti dei familiari di Pago: “Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like. Avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione. Pacifico, in questo momento ha anche bisogno di parlare con gli amici e la famiglia, perché hanno tutt’altra idea. Io non vorrei che mio figlio assistesse a un attacco del genere verso la famiglia di lui”.

