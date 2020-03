Guendalina Tavassi, il selfie dall’alto è “devastante”: troppo esplosiva. Tutti impazziti

Sicuramente i più appassionati delle pagine di gossip ricorderanno il putiferio scoppiato tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, avuta all’età di 17 anni dall’ex compagno Remo. L’ex gieffina è stata attaccata sui social network proprio da Remo. Una vicenda molto personale, che Guendalina ha voluto proteggere dal pettegolezzo, ammetto di non voler presenziare in nessun programma televisivo per farne menzione. Poi il litigio con la figlia Gaia, il capitolo più triste che la vorace mamma romana ha dovuto affrontare e superare. Ricordiamo insieme cosa è accaduto e come sta oggi Guenda.

“Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia. Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla”, queste le parole di Guendalina, pubblicate su Instagram al tempo del dissapore avuto con Gaia. (Continua dopo la foto).





















Il riferimento a Remo è stato inevitabile: “La vicenda è strumentalizzata. Anche sul tema querele: non ho denunciato Gaia né suo padre. Mi sono rivolta ad un avvocato che è anche un mio amico perché avrei voluto mettere un punto a questa storia visto che Gaia non mi risponde. Ho tentato di trovare un modo per non farle del male visto che è ancora in formazione e non deve essere manipolata come sta accadendo. Concludo dicendo che non parlerò mai di questa vicenda in programmi tv o altro, non alimenterò questo marciume. Sono una madre che ama la figlia, non il mostro che qualcuno vuole farmi sembrare”. (Continua dopo le foto).























Guendalina Tavassi ha saputo risolvere per il meglio la situazione con Gaia e oggi ha riacquistato il suo sorriso. Lo dimostra la sua pagina Instagram, dove il sorriso di Guendalina Tavassi, oggi influencer e opinionista di Pomeriggio 5, risplende in ogni foto. Oltre 930 mila follower da non lasciare delusi e tanta voglia di riprendere quota. Guendalina ci riesce e i suoi scatti sono sempre da far perdere il fiato. Un selfie dall’alto per fare risaltare le forme sensuali di Guenda è proprio quello che ci vuole per provare a guardare il mondo da ‘un punto di vista’ diverso. Il risultato è immediato e i complimenti lasciano decollare l’autostima che spesso il pettegolezzo prova ad annientare. (Continua dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram IO• ❤️ Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 6 Mar 2020 alle ore 11:55 PST

Un top floereale per ricordare che tra poco la stagione primaverile porterà un sole più caldo nelle giornate di tutti, anche in quelle di Guenda. La foto è accompagnata da una didascalia che mostra un cuore, come quello che Guendalina prova a rimettere in gioco. E in primo piano, il make-up perfetto dell’influecer romana, con tanto di dècollettè in bella vista. I fan impazziscono e i commenti sono numerosi: “Una bocca da baciare, complimenti!”, “Devastate”, “Selfie stupendo per la donna più bella del mondo, sei assolutamente la migliore Guenda”, “Capolavoro”. E noi siamo certi che la nuova stagione porterà delle splendide novità nella vita di Guenda.

