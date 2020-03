Una notizia che ha deluso molti fan della celebre a amatissima coppia del mondo della musica. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ufficiale. Una storia d’amore che si credeva potesse superare qualsiasi ostacolo. Uniti dal 2006, hanno affrontato ogni tipo di polemica, sorta anche in relazione alla famiglia del cantante napoletano. Lo hanno comunicato a tutti attraverso le pagine social con un identico messaggio. Oggi parla il figlio di Gigi, Claudio, e lo fa sul settimanale DiPiù. Non ci sono più dubbi a riguardo: i fan rimangono senza parole.

“Non c’è più speranza per loro di tornare insieme. Non vivo con mio padre e la sua compagna, non posso sapere se già erano separati e hanno voluto vedersi soltanto per il compleanno di papà”. Il giorno del compleanno di Gigi D’Alessio è stato l’ultima festa che ha riunito insieme la coppia. Era presenta anche Anna Tatangelo, ma la crisi era già in corso da diverso tempo, anche se in passato è già accaduto di prendersi un periodo di riflessione: “In passato si erano lasciati e poi tutto era rientrato. Ora non sta a me dire che cosa accadrà questa volta”. Claudio, figlio di Gigi, rompe il silenzio e lo dice pubblicamente durante un’intervista su DiPiù. (Continua dopo la foto).















Il settimanale è riuscito a raccogliere alcune confessioni interessanti da diversi amici di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Infatti si sa che già dalla scorsa estate i due avrebbero deciso di prendersi una pausa di riflessione. Anna non è più apparsa accanto a Gigi e, tra aperitivi al mare di Ostia e cene nella sua cittadina di origine, piano piano ha preso le dovute distanze. Claudio lo conferma: “Ha anche iniziato a passare qualche notte fuori casa, nell’appartamento di Roma che ha arredato con alcuni mobili”. Poi una breve ripresa, durata fino a Natale, quindi la separazione definitiva. (Continua dopo le foto).

















Alcune strane frasi pubblicate da Gigi sul suo profilo social preannunciavano una certezza, o meglio, l’idea comune di molti amici della coppia. Poi il messaggio che entrambi hanno pubblicato sul social. Anna Tatangelo ha esordito con queste parole: “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti”. Scrive anche che le loro strade non si separeranno mai del tutto grazie alla presenza del loro bambino. Infine chiede di rispettare la loro privacy in questo momento tanto delicato e doloroso. E Gigi D’Alessio usa un’espressione simile: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti”. (Continua dopo le foto).

Continui alti e bassi che, prima o poi, logorano qualsiasi rapporto. La storia d’amore tra Gigi e Anna ha iniziato a vacillare quando, anche nel 2017, i due hanno annunciato di essere in crisi. Come adesso ,anche allora la notizia ha recato dispiacere nei fan, che al tempo avevano pensato che il motivo di quella separazione fosse legata al matrimonio non celebrato e al desiderio di uno dei due di avere un altro bambino. Evidentemente non tutti i tentativi fatti sono serviti per ripristinare un equilibrio in cui molti credevano. Gigi e Anna hanno preso strade differenti, perché, evidentemente, erano diventate tali già da tempo. E non sempre i fiori riescono a sbocciare.

