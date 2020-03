Enrico Papi: conduttore, papà e marito. Mai vista la moglie? Ecco Raffaella

Il canale TV8 ha dato il suo ‘bentornato’ a Enrico Papi sul piccolo schermo con la nuova stagione di Guess My Age e dopo 20 anni dal suo esordio, il conduttore si rivedrà alla guida del celebre Sarabanda: tre serate speciali in prime time daranno modo a Papi di riposizionarsi tra i volti noti del mondo dello spettacolo e della tv. Di Enrico Papi si conosce ben poco e non tutti sanno che è sposato con Raffaella Schifino dal 1998. La famiglia è cresciuta e Papi è anche papà di Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008. E Miami? Ebbene dai primi anni 2000, Papi ha una seconda casa persino a Miami, negli Usa, dove probabilmente si ritira quando non fa capolino sul piccolo schermo.

Da un'intervista rilasciata a La Stampa, Enrico Papi ha detto: "Torno sul luogo del delitto con un programma che amo, cucito su misura per me E che oggi è tutt'altro da allora. Non parlate di effetto nostalgia: troverete un programma nuovo. Vi stupirà". Proprio grazie a Sarabanda e La pupa e il secchione il successo di Papi ha spiccato il volo. Della vita privata del conduttore si conosce ben poco. Un tema molto delicato sta a cuore del conduttore. Enrico ha parlato del bullismo durante una lunga intervista rilasciata a all'Agi: "Nel mondo dello spettacolo non ci sono amici. C'è sempre chi cerca di distruggerti mettendoti in cattiva luce. A un certo momento le cose per me si stavano facendo difficili, così ho tolto il disturbo e sono tornato in tv in seguito. Ora con Sky ho un rapporto che funziona". (Continua dopo la foto).





















Forse è stata questa esperienza che ha reso il conduttore estremamente cauto e discreto nel rivelare alcuni dettagli sulla propria vita privata. Soprattutto sulla moglie, Raffaella Schifino, con cui è sposato dal 1998 e cresce due figli, Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008, oggi adolescenti. Dopo la nascita del secondo figlio, la coppia si era trasferita a Miami e un paio di anni fa in occasione dell'uragano Irma, l'intera famiglia ha rischiato seriamente di perdere la vita. Nel 2017 è stato proprio Enrico Papi ad aver rivelato a Gente di aver salvato la sua famiglia dall'uragano Irma. (Continua dopo le foto).























"Sono abituato a risolvere i problemi della mia famiglia nella vita quotidiana. Certo, in quell'inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall'altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all'auto. Sembra un'accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l'abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante antiuragano, sono saliti in auto e fuggiti". (Continua dopo le foto).

Raffaella Schifino non ha profili social ufficiali e fa molta attenzione nel non comparire su quelli del marito. Si sa che è la celebre fidanzata di Papi, prima ancora di essere diventata la moglie. Dalle poche foto che circolano in rete e le casuali paparazzate che sono riuscite a immortalare insieme la coppia, si sa che è una splendida donna, bionda, e che ha detto il suo ‘si’ al conduttore proprio nell’Ara Coeli a Roma, con un testimone d’eccezione, ovvero Maurizio Costanzo. Forse il ritorno in tv di Enrico Papi allenterà un po’ il filo della diffidenza e si tornerà a parlare di lei, arricchendo il racconto di dettagli ancora più interessanti.

