Fabio Fulco, chi è la nuova fidanzata. Le prime foto social con la bellissima Veronica (25 anni)

Fabio Fulco è di nuovo innamorato. Dopo la lunga storia d’amore con la bella Cristina Chiabotto e l’addio alla ex Miss Italia, che nel frattempo si è sposata ed è in attesa del primo figlio, per l’attore è arrivato il momento di sorridere di nuovo. Pochi giorni fa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato per la prima volta parla della nuova fidanzata.

“Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito – ha raccontato Fabio Fulco al magazine diretto da Alfonso Signorini – Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”. Già, perché la nuova compagna dell’attore è più giovane di lui di ben 24 anni. E anche lei è un’ex Miss. (Continua a leggere dopo la foto)























Veronica Papa, 25 anni, lui ne ha 49, è un’imprenditrice nel settore della moda di Pescara ma è stata anche finalista a Miss Italia 2014 e a Miss Mondo 2016. Con lei l’attore ha voltato pagina: “Io voglio sposarmi e avere dei figli – ha proseguito Fulco su Chi – quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attore ha deciso di fare ‘le presentazioni’. Sui social, infatti, sono comparse le prime foto di coppia. “Quanti sentieri – ha scritto sul social – quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai nn ti aspetti più nulla, arrivi TU……e allora capisci. Originaria della provincia di Pescara, ha esordito nel mondo della moda partecipando a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo due anni dopo. (Continua a leggere dopo la foto)









In entrambe le competizione è arrivata in finale, senza riuscire però a ottenere l’ambita fascia della vincitrice. In ogni caso Veronica ha altri interessi oltre allo spettacolo. Proprio pochi giorni fa si è laureata in Lettere all’Università de L’Aquila discutendo una tesi su Pirandello.

“Per i medici è stato un miracolo”. Vieni da me, il racconto choc della cantante ed ex volto di Amici