Attraverso un video messaggio pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram, l’influencer Chiara Ferragni ha rivelato ai suoi utenti la cancellazione dei suoi impegni per stare più vicina alla sua famiglia. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa per la situazione del coronavirus nel Nord Italia”.

E poi ha aggiunto: “Naturalmente non me la sono sentita ed ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. In questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”. E nelle scorse ore ha ammesso che sta vivendo un periodo non proprio semplice ed il colpevole non è il temuto coronavirus. Un componente importante della sua famiglia non sta infatti bene e le sue condizioni di salute sembrano proprio non accennare a migliorare. Vediamo cosa sta succedendo. (Continua dopo la foto)





















Secondo quanto affermato sul popolare social network dalla moglie di Fedez, la sua adorata nonna è ricoverata in ospedale da diverso tempo, quasi un mese per la precisione. Ma, come detto precedentemente, il Covid 19 non c’entra nulla. Lei è infatti lì per un altro motivo: “La nonna è stata in ospedale per oltre 3 settimane (non per il coronavirus) e non sta migliorando. Per favore, mandateci tante preghiere e buoni pensieri”. E la situazione è davvero seria. (Continua dopo la foto)























Nella storia in questione la Ferragni è sembrata estremamente preoccupata, con tanti pensieri nella sua testa. Le sue precisazioni sul coronavirus si sono rese necessarie perché altrimenti la gente avrebbe subito fatto riferimento al virus. Invece il precario stato di forma della nonna è causato da altro. Non ha voluto riferire quali sono le cause ufficiali del suo malessere, ma non è da escludere che in futuro possa fornire maggiori precisazioni ai suoi fan. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi erano scoppiate polemiche sulla sua sponsorizzazione dei biscotti ripieni Oreo, annunciata così dall’azienda: “Quando un’icona del gusto incontra un’icona fashion, nasce un’esclusiva capsule collection, che mixa tutto il divertimento di Oreo con lo stile unico di Chiara Ferragni”. E c’è chi l’aveva accusata di capitalismo. A quel punto era intervenuto Fedez in sua difesa, rispondendo per le rime all’hater che aveva criticato l’imprenditrice digitale.

