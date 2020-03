Un bacino al pancino, così dà la notizia delle seconda gravidanza: gioia immensa per la coppia vip

Un video dolcissimo, dove i due figli baciano la pancia della mamma. Così Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, ha svelato la seconda gravidanza. La giovane ha festeggiato i suoi 25 anni, stretta al marito, calciatore in forze all’Atletico Madrid conosciuto ai tempi in cui lo spagnolo giocava con la Juventus.

“Grazie per sorprendermi ogni giorno e per farmi sentire la donna più amata del mondo”, ha scritto la modella su Instagram pubblicando alcuni le foto della giornata speciale insieme al marito e ai due figli, che nel video precedente baciano il pancino della mamma. Leonardo e Alessandro, 1 anno e mezzo di età, avranno presto un fratellino o una sorellina. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Buon compleanno, mia principessa, sei la cosa migliore che mi sia successa nella vita, devo ringraziare Dio per averti perché metti intelligenza nelle mie follie, pazzie nei miei giorni grigi e soprattutto mi fai vivere la vita che ho sempre sognato con la persona che se avessi avuto carta e penna avrei disegnato. Ti amo follemente”, ha scritto il calciatore sul suo profilo Instagram per augurare un buon compleanno alla moglie. (Continua a leggere dopo la foto)















“Saremo in cinque”, hanno scritto Alice e Álvaro sempre via social annunciando la bella notizia ai follower. Non si sa ancora se in arrivo c’è un altro maschietto o una bambina, ma i due gemellini stanno già prendendo confidenza con il loro futuro fratellino o sorellina. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram 😄🙏🏻❤️ Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello) in data: 28 Feb 2020 alle ore 3:44 PST

Alice Campello deve il suo successo ai social, dove ad oggi conta oltre due milioni di follower. La sua carriera è nata proprio su Instagram dove diverse aziende, soprattutto di costumi da bagno, l’hanno notata e hanno deciso di investire sulla sua immagine.

“Ma sono pazzi!”. Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio lo spiacevole episodio per strada