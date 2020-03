Da tempo si rincorrono i rumors su una presunta liaison tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni: i due sono stati avvistati più volte insieme, ma non hanno mai confermato o smentito le voci sul loro conto. A parlarne oggi e a dire la verità ci ha pensa proprio l’ex tronista siciliana. In una nuova intervista sul Magazine ufficiale del dating show condotto da Maria De Filippi, Mara ha spiega finalmente che tipo di rapporto c’è tra lei e Luigi Mastroianni.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che nel programma aveva scelto prima Sara Affi Fella (i due non si sono mai frequentati perché lei era ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico), poi Irene Capuano, tornato, è tornato single da poco e il gossip su una loro frequentazione circola ormai da un paio di settimane. Secondo le indiscrezioni iniziate a circolare sul web, infatti, Mara e Luigi avrebbero iniziato a frequentarsi da molto più tempo, addirittura da quando lui era ancora impegnato con Irene Capuano. (Continua a leggere dopo la foto)





















La Fasone, però, ci ha tenuto a smentire ogni illazione sul suo conto, tenendo a precisare che i due non si sono mai nascosti. “Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare. Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti”. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, ad oggi, non si sbilancia più di tanto sul tipo di rapporto che, in futuro, possa intraprendere questa semplice conoscenza. (Continua a leggere dopo la foto)















“La realtà è che su Luigi ho lo stesso pensiero positivo che avevo all’interno del programma, però al momento non è successo ancora nulla di cui parlare. Potrei confermare le mie idee su di lui; ma anche cambiarle, e la stessa cosa vale per Luigi. Questa è la ragione per cui nessuno di noi ha risposto ai rumor circolati sui social. Nella vita non mi creo alcuna aspettativa, perciò sto vivendo tutto seguendo la scia degli eventi”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nella vita non mi creo alcuna aspettativa, perciò sto vivendo tutto seguendo la scia degli eventi”, prosegue Mara sulla questione legata alla conoscenza con Luigi. Non solo, la Fasone conclude: “Era un semplice pranzo tra amici che hanno voglia di scambiarsi due chiacchiere. […] È assurdo il modo in cui certe persone siano andate a caccia di dettagli, pensando di dover risolvere grandi misteri.” Poi la frecciatina a Teresa Langella: “Quando l’ho vista viaggiare in prima classe in aereo, però, ho voluto sottolineare quanto fosse stata incoerente nel massacrarmi per poi fare di peggio. Purtroppo tra noi non c’è mai stato un chiarimento”.

