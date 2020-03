Negli ultimi giorni praticamente su tutte le testate giornalistiche si è parlato della clamorosa separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A confermarlo era stata la stessa cantante attraverso una storia Instagram: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Messa alle spalle questa notizia, la donna è concentrata sugli aspetti lavorativi. Ma nelle ultime ore ha dato vita ad altre Instagram stories, nelle quali ha raccontato di uno spiacevole episodio. Nulla di grave, precisiamo, ma è stata beccata da alcuni fotografi e dunque non è riuscita a mantenere il massimo della riservatezza. E si è chiesta se non fossero ormai stanche queste persone di inseguirla dappertutto. Ma vediamo nel dettaglio tutta la sua reazione. (Continua dopo la foto)





















Mentre era intenta a fare la spesa all’interno di un supermercato, è stata paparazzata da alcuni fotografi, che non l’hanno lasciata libera nemmeno per un secondo. E la Tatangelo ha deciso allora di raccontare l’episodio. Se in una storia ha scritto: “Però sono simpatici”, in altre ha evidenziato l’assenza di privacy: “Niente, non si può fare la spesa oggi”. E successivamente ha posto una domanda diretta riservata ai paparazzi, che comunque hanno svolto il loro lavoro. (Continua dopo la foto)























L’artista ha infatti aggiunto: “Ma non vi siete stancati? Non lo so, sono pazzi questi”. Anna non si è quindi inizialmente molto arrabbiata, anzi, dopo un momento di fastidio ha deciso di andare a parlare con loro. Ci sono stati anche momenti scherzosi, forse anche perché lei ha compreso che i paparazzi fossero sul posto per portare a termine esclusivamente il lavoro. In conclusione si è però rivolta nuovamente ai fotografi ed ha comunque precisato che si era un po’ esagerato. (Continua dopo la foto)

La Tatangelo ha dichiarato: “Capisco tutto, ma mi sembra un po’ eccessivo”. A proposito dell’addio a Gigi, molti si sono chiesti quali possano essere stati i reali motivi che hanno portato la coppia a dividersi. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma non è escluso che nelle prossime settimane si possa sapere qualcosa in più.

Ballando con le stelle, colpaccio di Milly Carlucci. La soffiata bomba: anche lei tra i concorrenti