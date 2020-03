Coronavirus, nave con 125 persone a bordo bloccata nel porto italiano

Centoventicinque persone, tra marittimi e tecnici addetti alle riparazioni, si trovano in isolamento precauzionale sulla nave Gnv Majestic all’interno dell’area della Nuova Meccanica Navale, i cantieri navali del porto di Napoli.

Da quanto confermato dalla compagnia Gnv all’Adnkronos, di questi 125, 9 provengono da Genova e si tratta di personale sbarcato dalla nave Rhapsody, sulla quale era stato riscontrato un caso positivo di coronavirus. I 9 si erano reimbarcati sul Majestic partito da Genova e arrivato a Napoli, dov’era destinato alle riparazioni navali. Nel capoluogo partenopeo sono salite a bordo 116 persone tra equipaggio e tecnici che dovevano eseguire la riparazione. Non ci sono invece passeggeri. (Continua a leggere dopo la foto)





















In via precauzionale tutte le 125 sono state poste in isolamento a bordo, classificati come possibili contatto di contatto. I 9 avevano viaggiato insieme al caso positivo riscontrato a Genova sulla Rhapsody. In mattinata sono state effettuate le visite da parte delle autorità sanitarie. Da quanto emerso tutti sarebbero in buone condizioni di salute. Intanto Le autorità thailandesi hanno vietato di sbarcare agli oltre 2mila tra passeggeri e membri dell’equipaggio della nave da crociera Costa Fortuna arrivata a Patong Bay questa mattina. (Continua a leggere dopo la foto)















Il divieto è scattato dopo la conferma che a bordo della nave si erano imbarcati 173 nostri connazionali, 64 dei quali avevano lasciato l’Italia nel corso degli ultimi 14 giorni. Ieri le autorità thailandesi avevano istituito l’obbligo di rispettare una quarantena di 14 giorni per tutte le persone provenienti da Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Macao, Iran e Italia. Al momento la nave sta facendo rotta verso la Malesia. (Continua a leggere dopo la foto)









I 64 sono italiani appena arrivati a dall’Italia, mentre gli altri connazionali si troverebbero a bordo da più tempo, oltre i 14 giorni. La compagnia di navigazione ha precisato che “non vi è alcun caso sospetto di coronavirus a bordo della nave tra gli ospiti italiani o di altre nazionalità”.

“Ho molta paura”. Alba Parietti, la confessione choc sulla sua salute