Il livello di guardia per l’emergenza coronavirus è alto in tutta Italia. Due giorni fa il Governo ha emanato un decreto nel quale sono riportate alcune raccomandazioni necessarie ad evitare il diffondersi del contagio. Anche alcuni vip stanno vivendo il momento con ansia. Grande preoccupazione è stata espressa ad esempio dalla showgirl Alba Parietti, che attualmente si trova in Valle d’Aosta per provare a sfuggire al virus. La donna ha riferito che lei è un soggetto a rischio.

Assieme a Cristiano De André e alle figlie del cantante, Alice e Fabrizia, nonché ad altri amici, è in montagna. Più precisamente a 3 chilometri dal centro di Courmayeur e a 3 chilometri dagli impianti di risalita. Il suo alloggio è all'interno di uno chalet di fronte al Monte Bianco al 'Residence Courmaison'. Si sta divertendo moltissimo a sciare, ma ha anche confessato ai suoi fan di essersi recata in quel posto paradisiaco perché spaventata dal coronavirus.





















Alcuni utenti l'hanno attaccata per il suo eccessivo relax e divertimento. E quindi la donna ha risposto raccontando invece i suoi timori. Un follower le ha detto: "Alba, che senso ha però che tu dalla mattina alla sera ci fai vedere quanto ti diverti e noi…diciamo molte persone che ti seguono, invece, dobbiamo andare a lavorare quotidianamente anche con il coronavirus in giro". E la Parietti ha quindi chiarito questo aspetto illustrando i motivi della sua partenza.























Ecco la sua replica integrale: "Io ho una grossa fortuna, posso stare qui in questo momento. Ma mi sembra di cercare di partecipare e di dare per quanto possibile il mio contributo con la comunicazione. Ho molta paura del coronavirus perché ho un problema polmonare atavico". Ed Alba ha anche ammesso di soffrire di asma. Questo tipo di patologia la costringe a prestare maggiore attenzione. E lei sta cercando di rispettare il più possibile le indicazioni governative.

Il Governo capitanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato infatti le persone a smettere di salutarsi con la mano o scambiarsi baci ed abbracci. Inoltre, occorre tenere una distanza di sicurezza dagli altri individui di almeno un metro. Non bisogna frequentare posti affollati e non si dovrebbe uscire se si hanno dei sintomi influenzali e soprattutto recarsi con questi sintomi al pronto soccorso o dal proprio medico di famiglia.

