Meghan Markle, ritorno a Londra ‘col botto’: bellissima in turchese… ma a una cifra esorbitante

Due mesi per poi fare ritorno in grande stile. Tra Megxit e il trasferimento in Canada la Duchessa del Sussex, Meghan Markle è rimasta lontana dai riflettori e dal gossip, ma adesso è tempo di tornare. Per farlo, la Duchessa ha scelto di comparire in pubblico indossando un pezzo unico, firmato dalla stilista Victoria Beckham. Dopo l’addio alla Corona, il ritorno in coppia è stato trionfale e Londra sembra aver gradito: agli Endeavour Fund Awards alla London’s Mansion House è stato un grande successo, anche merito del look acceso, che ha portato un po’ di colore nella piovosa Londra.

Il principe Harry e la Duchessa Meghan Markle hanno partecipato all’annuale Endeavor Fund Awards. Dopo ben due mesi di assenza, il ritorno non poteva che accadere in grande stile. D’altronde, sempre meglio farlo lasciando un segno che difficilmente può essere dimenticato. La silhoutte di Meghan non poteva che indossare alla perfezione un abitino turchese firmato dalla stilista Victoria Beckham. L’ abito midi color turchese a maniche corte non poteva che essere indossato con classe. E la Duchessa si è trattata davvero bene per a sua apparizione pubblica dopo ben due mesi di assenza. (Continua dopo la foto).





















L’abitino turchese è stato indossato con tanto di tacchi Manolo Blahnik blu scuro e una clutch di Stella McCartney effetto marmorizzato blu-verde con chiusura gioiello; insomma, Meghan ha fatto sognare, tanto che ci si è chiesti se a far luce fosse più il suo sorriso che il diamante del braccialetto d’oro al polso di Jessica McCormack. La decisione di volersi allontanare dalla casa reale è stata netta, ma così la coppia a fatto un breve rientro a Londra. La pioggia non ha certamente intimorito la coppia, che rimarrà a Londra per circa una settimana, proprio per presenziare agli ultimi impegni regali. L’appuntamento per il Remembrance Day Service di lunedì 9 marzo è imperdibile, soprattutto perché sta notevolmente a cuore della regina Elisabetta. (Continua dopo le foto).























Ovviamente non mancano le polemiche, infatti Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina Elisabetta, in un’intervista al network australiano Nine News ha criticato i Sussex per aver lasciato il piccolo Archie in Canada, non permettendo che la Regina possa riabbracciarlo. Per questo motivo la stampa britannica ha già trovato un nuovo appellativo per Meghan, ovvero “Her Royal Happiness”, Sua Altezza felicità. Adesso è arrivato il tempo di dedicarsi alla famiglia e alla propria privacy, ma prima andrà chiarito se il brand Sussex Royal manterrà lo stesso peso, una volta rinunciato al titolo regale. Nel frattempo, si continua a non badare a spese, perché per il ritorno a Londra non si poteva che scegliere la linea Beckham, giocando tra la raffinatezza e la semplicità. (Continua dopo le foto).

Ma quanto sarà costato l’abito? La modica cifra si aggira intorno alle 977 sterline, ovvero circa 1100 euro. Ma non dimentichiamo tutto il resto. Nessun biasimo per la coppia felice che ha sfilato sotto la pioggia. D’altronde è stata la prima apparizione nel Regno Unito dopo l’esilio volontario in Canada, a quasi due mesi dal ‘divorzio’ dalla Royal Family lo scorso 18 gennaio. “E’ bello tornare”, fanno sapere entrambi, complici, affiatati e sereni. Si scambiano sguardi che sottolineano il grande affiatamento, si sfiorano le mani: sono felici. Archie è rimasto in Canada. E nel frattempo Victoria Beckham ha festeggiato il diciottesimo compleanno del primogenito. Una festa costata 115mila euro, ma i tempi, a quanto pare, sono felici per tutti.

