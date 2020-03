Silvio Berlusconi, è finita con Francesca Pascale. Dopo lo scoop di Diva e Donna è arrivata la conferma in un comunicato ufficiale ma anche un altro gossip, che riguarda invece la nuova presunta fiamma del Cav. Ma andiamo con ordine. Da settimane si vociferava sulla rottura, poi la nota di Forza Italia: “Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale”.

E ancora: “Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza – si legge ancora nel comunicato – che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”. (Continua dopo la foto)





















E all’indomani della nota che ufficializza la rottura tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, la voce di una nuova, presunta ovviamente, donna. Si chiama Marta Antonia Fascina, è stata eletta alla Camera dei Deputati nel 2018 ed è stata fotografata in Svizzera, al Grand Resort di Bad Ragaz, in compagnia dell’ex premier. Lo staff del Cav non si è ancora pronunciato ma nel frattempo il gossip ha fatto il giro di siti e giornali. (Continua dopo la foto)















Chi è Marta Fascina? Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, è cresciuta a Portici, lo stesso paese del napoletano nel quale è cresciuta Noemi Letizia, la ex Papi girl. Dopo la laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, la Fascina si sarebbe trasferita a Milano per lavorare come addetta stampa nell’ufficio comunicazione del Milan. (Continua dopo foto e post)











Nel 2018 Marta Fascina, che sul suo profilo Instagram conta più di 2mila follower e posta immagini di partito o del Milan, è stata eletta nella circoscrizione Campania 1 e da giugno dello stesso anno è anche segretario della IV commissione Difesa della Camera. Per il gossip Marta Fascina e Silvio Berlusconi potrebbero essere una coppia, ma come detto lo staff del Cav non si è pronunciato a riguardo.

