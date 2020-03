Sara Croce, trasparenze bollenti: la ‘Bonas’ di Avanti un altro è da crepacuore

In diverse occasioni vi abbiamo parlato della bellissima Sara Croce, la ‘Bonas’ del programma di Canale 5 ‘Avanti un altro’. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis la mette in mostra e i telespettatori da casa impazziscono ogni volta che la inquadrano. Stessa cosa accade con coloro che sono presenti in studio. La giovane è inoltre molto attiva sui social network e qui delizia i suoi fan con scatti meravigliosi che le permettono di ricevere innumerevoli commenti positivi della gente.

Su Instagram ha oltre 560 mila follower, che quando hanno visto la sua ultima foto sono rimasti letteralmente incantati. Una visione quasi mistica della ragazza, che ha seriamente messo a repentaglio la salute degli ammiratori. Il suo corpo è stratosferico e le sue curve mozzafiato e nell'ultima istantanea si ha l'opportunità di apprezzare le sue stratosferiche forme. E, come anticipato precedentemente, inevitabile è giunta una marea di post degli utenti.



















Nella foto l'incantevole Sara si è ripresa davanti allo specchio. Ovviamente è stato il suo look a rubare la scena, visto che indossa un pazzesco micro completino intimo che permette di far vedere quasi tutto. Il suo esplosivo décolleté strizzato nel suo reggiseno sembra voler uscire da un momento all'altro. Ed anche le sue gambe rendono l'atmosfera ancora più interessante. Per non parlare anche dei suoi occhi e delle sue labbra. Una bellezza paradisiaca.























Più di 102 mila i like registrati sotto al suo scatto. Ed i fan si sono letteralmente scatenanti dando vita a messaggi più che positivi: "Complimenti, bellissima ragazza. Ti seguo sin dai tempi di Ciao Darwin", "Mamma mia che bellezza", "La perfezione esiste, ve lo garantisco", "Oh mio Dio!", "Un capolavoro", "Sei una dea". Ed ancora: "Illegale", "Infarti in corso", "Ma chi sei, la Venere del Botticelli!?", "Un sogno", "Sei stupenda", "Che fi..a", "Sei unica".

@albertobuzzanca

A ‘Rivelo’ la Croce ha ammesso di aver rifiutato il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo: ” Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono ed io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo. Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non. Non starei mai nella vita con un calciatore. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna”.

