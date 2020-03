L’attrice e cantante italiana Naike Rivelli non smette di sorprendere e di lanciare provocazioni. Grazie al suo fisico spaziale e alle sue curve mozzafiato è amata da moltissimi utenti e spesso posta foto decisamente ‘bollenti’, in grado di alzare vertiginosamente le temperature della rete. E poche ore fa si è ripetuta ancora, pubblicando un post destinato a far parlare a lungo. Anche perché al suo fianco continua ad esserci un uomo misterioso, il cui nome non è stato ancora svelato.

La donna ha messo in mostra il suo corpo meraviglioso ed ha ottenuto un consenso stratosferico. Tantissimi i commenti positivi, anche se le critiche non mancano. Ha lasciato poco spazio all’immaginazione ed ha rischiato seriamente di provocare infarti e svenimenti nei follower, rimasti a bocca spalancata davanti a questa visione. Interessante anche la didascalia proposta ai suoi ammiratori. Ma adesso andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha proposto. (Continua dopo la foto)



















A corredo del suo post ha scritto: “Allineati con persone da cui puoi imparare qualcosa di importante, che vogliono di più dalla vita, persone che cercano, puntano e rincorrono un’esistenza migliore”. Nello scatto in questione lei è praticamente nuda e tiene per mano un uomo e si può apprezzare un incredibile lato B. Si può osservare il filo del perizoma e soprattutto, attraverso lo specchio presente, si può anche notare un altro dettaglio ‘hot’ di non poco conto. Che ha mandato tutti in estasi. (Continua dopo la foto)























Si vede infatti il suo prosperoso décolleté, con il reggiseno ‘dimenticato’. Oltre 8.600 i like conquistati da Naike. Tra i messaggi pubblicati dai follower spiccano: “Spettacolo di donna, rosicate pure”, “Bella foto”, “Sei proprio sexy”, “Non uscirei più da quella camera…”, “Bella figliola”, “Svenuto”, “Ciao tesoro, sei veramente meravigliosa”, “La saggezza si può esprimere in tanti modi”. Altri ancora: “Che gnoccona”, “Fortunato lui…”, “Vorrei morire così”, “Incredibile creatura”, “Spettacolo della natura, lasci tutti senza parole”. (Continua dopo la foto)

In una recente intervista il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, aveva parlato così di Naike: “L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli… e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo. Naike praticava il sesso aperto? Se mi state chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darvi”.

