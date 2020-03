Abbiamo conosciuto Alessandro Graziani a Temptation Island Vip e ora è uno dei nuovi corteggiatori al trono classico di Uomini e Donne. Il nome di Alessandro è rimbalzato spesso negli ultimi tempi per via della partecipazione di Serena Enardu al Grande Fratello Vip e la successiva riappacificazione con Pago.

Proprio Alessandro, in quanto single del villaggio di Temptation, ha infatti portato Serena a comprendere che la sua relazione con il cantante era giunta alla fine e, con lui, pare che la donna abbia trascorso un weekend dopo la fine del programma estivo. E anche negli ultimi giorni Graziani è tornato a essere protagonista del gossip proprio in merito ai rapporti che ci sono stati con la Enardu dopo il docu reality di Canale 5. anche se, come è ormai noto, alla fine lei ha preferito tornare da Pago e riconquistarlo nella Casa più spiata d’Italia, (Continua dopo la foto)



















E così Alessandro Graziani, dopo aver precisato che Serena e Pago “decideranno insieme il loro destino e non dipende sicuramente da me come non è mai dipeso”, ha intrapreso un nuovo percorso televisivo partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne. Ma tv a parte, Graziani è uno schiacciatore per la squadra di pallavolo Sabaudia, che milita in A3, e nelle ultime ore è arrivata la notizia della sua sospensione in via cautelare perché risultato positivo ai test antidoping. (Continua dopo la foto)















“La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani – si legge su Gazzetta Regionale – . Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata – Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio”. (Continua dopo le foto)











“Conoscendo Alessandro per la sua serietà – ha commentato il Presidente del Sabaudia, Alessandro Pozzuoli – sempre dimostrata in campo agonistico, siamo profondamente addolorati ma dobbiamo rescindere immediatamente il contratto che ci lega all’atleta per difendere i valori che hanno sempre caratterizzato il Volley Sabaudia. Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping […]”.

