Coronavirus in Italia, la frase choc di Chiara Biasi. Scoppia la bufera: “Vergogna!”

Dalla sospensione dell’attività didattica alla stretta su cinema e teatri, alle competizioni sportive a porte chiuse. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus.

Aumenta il numero dei contagiati, aumenta il numero dei morti, ma aumenta soprattutto il numero delle persone guarite. È questo il quadro che emerge dai numeri forniti dal commissario Angelo Borrelli, che ha fatto il punto come ogni giorno sull'emergenza coronavirus in Italia. Secondo i dati della Protezione civile, alle 18 del 4 marzo, i malati per coronavirus nel nostro Paese sono 2.706. Sono 107 le persone risultate positive che sono morte. E sono 276 i guariti. Nel complesso, considerando anche morti e persone guarite, i casi nel nostro Paese sono 3.089. Sono stati eseguiti 29.837 tamponi, dei quali oltre 25mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.



















In un clima di preoccupazione, però, c'è qualcuno che continua a fare gaffe e uscite poco felici. Un paio di settimane fa era stata l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Elisa De Panicis a finire, giustamente, al centro delle critiche. "Odiamo quelli del nord e ora non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi, lombardi, veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono. Questa è proprio la cosa più bella di Coronavirus. Finalmente", aveva detto con il sorriso stampato sulla bocca mentre si godeva una seduta rilassante in un centro benessere.















I commenti erano arrivati a pioggia, come quello dell'influencer Tommaso Zorzi, che in una Instagram story aveva detto: "Se c'è una cosa che mi spaventa di più del Coronavirus sono gli imbecilli, e in questa situazione particolare ne sono spuntati fuori tanti. Tra cui, una su tutte, la De Panicis (…) Ma pensi sia una partita di risiko? Ma poi che ca**o ti ridi? Hai una sinapsi ogni quarto d'ora. Poi te posso dì De Panicis? Coronavirus o meno, tu una bella quarantena in quinta elementare te la devi fare. Ti mettiamo in una classe, ti chiudiamo dentro con dei sussidiari, dei quaderni anche da colorare, dei pallottolieri, almeno torniamo un po' alla normalità. Ora scommettete che cercherà di smarcarsi con un bel '"ma io ho tanti amici 'milanesi'?".









Dopo la frase di Elisa De Panicis è arrivata un’altra frase infelice. L’influencer Chiara Biasi ha pubblicato una chat privata in cui commentava gli sviluppi della drammatica emergenza. “E nessuno che mi sta sul ca**o muore!”, scrive facendo una ‘battuta’ sui decessi che si stanno registrando nel nostro Paese dove ben 107 persone sono morte a causa del COVID-19. Una frase che ha provocato una valanga di polemiche. “Che schifo!”, “Collega il cervello prima di scrivere queste cose”, “E questa sarebbe un’influencer? Vergogna”, sono solo alcuni dei commenti alla frase choc della Biasi.

