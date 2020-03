Michelle Hunziker mamma per la quarta volta? La bella conduttrice svizzera moglie di Tomaso Trussardi è stata ospite dell’ultima puntata di CR4 – La repubblica delle donne e ha confessato alcuni suoi segreti intimi a Piero Chiambretti. Oltre ai progetti lavorativi futuri, ha anche parlato della sua vita privata e ha confessato ciò che tutti volevano sentire cioè che non esclude di poter diventare madre per la quarta volta. Michelle Hunziker ha tre figlie: Aurora, avuta dal suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti e

Sole e Celeste avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi. Ma la Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia e potrebbe essere arrivato il momento. “È una cosa bella. La gravidanza è un momento di beatitudine totale”, ha detto la conduttrice. La Hunziker è una donna molto ironica e non se la prende se i mass media non fanno che attribuirle una quarta gravidanza. Continua a leggere dopo la foto



















“Il fatto che vogliono che io sia mamma è altrettanto bello” ha detto Michelle riguardo le sue figlie. Ma quindi che ne pensa di un’eventuale quarta gravidanza? Michelle Hunziker ha le idee molto chiare: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?”. Insomma, la conduttrice sarebbe più che felice di accogliere un nuovo bebè. Continua a leggere dopo la foto















E il pubblico non vede l’ora che arrivi il momento tanto atteso dell’annuncio. E stavolta tutti fanno il tifo per un maschietto. Dopo tre femmine, un bel maschietto non guasterebbe. Michelle tornerà alla conduzione di Striscia la notizia a partire da lunedì 9 marzo. La conduttrice tornerà al fianco di Gerry Scotti e prenderà il posto di Francesca Manzini che è stata alla conduzione del tg satirico per una sola settimana. Continua a leggere dopo la foto











Intanto Michelle Hunziker non esclude la possibilità di diventare nonna: la relazione tra Aurora e Goffredo Cerza è ormai solida e Michelle non esclude nulla: “Pensate che bello diventar nonna ora. I nipoti, dicono, sono la cosa più bella al mondo”. Michelle tiene molto alla maternità per questo lancia un messaggio alle donne: “Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli. Si può essere mamme o papà di ogni creatura”.

“Mi è venuto un colpo”. Michelle Hunziker, gliel’ha fatto il marito Tomaso: il suo viso dice tutto