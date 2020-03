Di Clizia Incorvaia nelle ultime settimane si è parlato molto. Prima l’esclusione dal Grande Fratello Vip per alcune frasi rivolte ad Andrea Denver durante una lite che hanno fatto infuriare mezza Italia (Buscetta, maledetto pentito), poi il caso sull’età sollevato da Daniele Interrante durante una puntata del ”Live – Non è la D’Urso”.

Nella giornata di martedì 3 marzo, Clizia ha messo freno alle speculazioni e ha confermato quanto riportato mesi fa dal sito Davide Maggio. Attraverso delle storie su Instagram ha detto che compirà 40 anni il 10 ottobre e che ha sempre barato sulla sua vera età su consiglio del suo agente.



















"Quando io lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscito a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente per farmi lavorare mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l'età che ho detto al Grande Fratello. E io mi vergognavo come una ladra perché a 23 anni facevo la pubblicità con quelli di 18 e a quell'età non è bello dimostrarne di meno. Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione, un problema".















In un'intervista rilasciata a Chi, l'ex gieffina ha parlato del suo ex marito Francesco Sarcina, leader del gruppo "Le vibrazioni". "Il mio ex mi diceva 'quanto sei bella e quanto sei bella', ma lui non vedeva quello che c'era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, l'essere anche un po' fuori dal comune", ha spiegato Clizia, spiegando che quelle parole l'hanno fatta soffrire.









“Mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva: – ha detto ancora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – lui non sapeva stare nella bellezza. Paolo invece è elegante, romantico, colto, selettivo, un po’ timido, bello, fine. Paolo è un principe. Anche se oggi so che il mio principe azzurro, prima di tutto, sono io”.

