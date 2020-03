“Incinta!”. La cantante annuncia l’arrivo del primo figlio: il pancione (a sorpresa) emoziona tutti

Ha scelto di annunciare l’arrivo del suo primo figlio pubblicando il video del suo ultimo singolo, Never Worn White, in cui appare con il pancione. Una vera sorpresa per i fan, che hanno accolto la bellissima notizia con una pioggia di commenti e cuori. I futuri genitori sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo: la cantante Katy Perry e l’attore Orlando Bloom

La star ha pubblicato l'atteso video del suo nuovo singolo e così ha dato la notizia dell'arrivo del suo primo figlio. La canzone è una ballata romantica nella quale la cantante spiega al suo fidanzato (Orlando Bloom) di non aver mai indossato l'abito da sposa e che è un po' spaventata dal matrimonio, ma che vuole provare questo nuovo capitolo insieme a lui.



















"Se Never Worn Whit è il primo singolo del nuovo album? No! – ha detto la cantante in un video – Ci saranno molte cose che accadranno questa estate. Non solo partorirò, ma darò alla luce anche qualcosa che voi ragazzi stavate aspettando. È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Io e Orlando siamo eccitati e felici. Avrei voluto dirvi tutto, ma cercavo il modo migliore ed è attraverso la musica. Quindi ripeto che Never Worn White non è il lead single di KP5".















La relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom va avanti dal 2016, quando i due si sono conosciuti in occasione dei Golden Globes. Dopo un po’ di tira e molla, nel 2019, precisamente il giorno di San Valentino, l’attore ha chiesto la mano della popstar donandole un anello con un enorme rubino circondato da pietre preziose. Katy Perry, emozionata, aveva risposto di sì con lacrime di gioia.

La proposta di matrimonio di Bloom a Katy Perry era avvenuta sotto un arco a forma di cuore di rose rosse, davanti a un gruppo di amici e parenti. La prima a dare la notizia del fidanzamento era stata la mamma di Katy Perry che, entusiasta, aveva documentato il momento su Facebook scrivendo: "Guarda chi si è fidanzato ieri sera".









Visualizza questo post su Instagram Lifetimes Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom) in data: 15 Feb 2019 alle ore 2:15 PST

“Hanno quasi completato la lista degli invitati e deciso la maggior parte dei dettagli. – ha confermato una fonte a E – Spero che riusciranno a completare tutto in tempo perché sono entusiasti di sposarsi” ha confessato. Lei (Katy Perry) dice sempre che l’amore che Olando ha per lei è diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato prima”. Per entrambi si tratterà del secondo matrimonio. Katy è stata sposata per soli 14 mesi con il comico Russell Brand, mentre l’attore con la modella Miranda Kerr.

