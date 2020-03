Eva Henger, auguri piccanti al marito: lato B in primo piano

Ancora una volta è stata in grado di concentrare tutte le attenzioni su di sé, nonostante non sia più una ragazzina. Stiamo parlando della bellissima attrice e conduttrice Eva Henger, che ha letteralmente infiammato la rete con uno scatto destinato a far parlare a lungo. Ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto ‘hot’ in un giorno speciale. Infatti oggi è il compleanno di suo marito Massimiliano e quest’ultimo avrà sicuramente gradito la sorpresa di Eva.

L’ex protagonista di film vietati ai minori è già proiettata alla stagione estiva, almeno stando a quanto possiamo ammirare sul popolare social network. Tantissimi fan hanno rischiato di sentirsi male e di mettere così a repentaglio il loro cuore, ma anche diverse donne e ragazze la invidiano non poco per le sue curve da urlo ed un fisico impeccabile. In questa circostanza ha voluto mettere in evidenza una delle sue parti più belle. Impossibile non guardare proprio lì. (Continua dopo la foto)



















Nell’immagine in questione la possiamo ammirare di spalle e con addosso un meraviglioso bikini. In primo piano il suo spettacolare lato B, che si può osservare nitidamente. Di profilo si può anche intravedere il suo esplosivo décolleté. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: “Oggi è il compleanno di Massi. Il mio migliore amico, anche se a volte mi fa incavolare, il mio amante ed il mio uomo. Scelta della vita. Soprattutto padre della mia bambina. Auguri amore mio”. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti dalla Henger sono stati più di 28.500. Incredibile la quantità di messaggi indirizzati nei suoi confronti. Praticamente tutti hanno apprezzato l’istantanea. Ecco i commenti più significativi: “Ma che stupendo, lato B bellissimo”, “Che splendore”, “Meravigliosa”, “Fantastica”, “Fisico da sogno”, “Eva sei pazzesca”. Altri ancora hanno aggiunto: “Che bel panorama”, “Sei perfetta”, “La stella più bella dell’universo”, “Che favola e che fisico statuario”. (Continua dopo la foto)

In una recente intervista a ‘Novella 2000’ Eva Henger si è soffermata proprio sul coniuge: “Ci amiamo molto. Massimiliano vuole insistentemente un altro figlio da me. Speriamo di averlo presto, i figli sono la cosa più bella del mondo, compresa la mia Mercedesz. E se sarà una bambina, spero che assomigli a lei”. Con Mercedesz rapporti ancora non buoni: “Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas”.

Nozze bis alle Maldive. Lo sposo vip non sapeva niente: “Ho pianto come un bambino”