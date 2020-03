Nozze bis alle Maldive. Lo sposo vip non sapeva niente: “Ho pianto come un bambino”

Nozze bis alle Maldive. Una cerimonia a sorpresa per il secondo sì, arrivato a 10 anni di distanza dal primo, tra l’ex campione del mondo e la giornalista, che hanno avuto rinnovare le promesse di matrimonio. Lui era all’oscuro di tutto e la sposa ha organizzato l’evento sulla spiaggia alle Maldive con la complicità delle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena.

Un momento talmente emozionante che lo sposo, eroe della Nazionale dell’82, al settimanale Chi ha raccontato: “Ho pianto come un bambino”. Dopo 12 anni di fidanzamento e 10 di matrimonio l’ex calciatore Paolo Rossi e sua moglie Federica Cappelletti hanno deciso di rinnovare le loro promesse e si sono lasciati andare al secondo sì a piedi nudi, vestiti di bianco e in posto paradisiaco immerso nella natura. (Continua dopo la foto)



















“Mi avevano detto che si sarebbe celebrato un matrimonio, quindi non mi sono assolutamente scomposto quando ho visto l’allestimento dell’altare sulla spiaggia”, ha confessato Paolo Rossi al magazine diretto da Alfonso Signorini. E invece il protagonista era proprio lui, che ha rinnovato la sua promessa d’amore a Federica, che è anche mamma di Maria Vittoria e Sofia Elena, 10 e 7 anni e ovviamente damigelle. (Continua dopo la foto)















“È stata una festa bellissima – ha raccontato Rossi a Chi, che pubblica anche le immagini della cerimonia in esclusiva – Ha organizzato tutto mia moglie senza dirmi nulla, ancora oggi, faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Il panorama, i fiori bianchi, la danza maldiviana e quel tappeto di petali di rose rosse saranno difficili da dimenticare. Dieci anni di matrimonio, di questi tempi, non sono proprio pochi e poi, quando ho visto le nostre bambine vestite da damigelle, non sono più riuscito a contenere l’emozione”. (Continua dopo le foto)











Unici invitati alla cerimonia, una famiglia di amici della coppia. Assente giustificato Alessandro, il primogenito 37enne di Rossi impegnato per lavoro. “Ma non ci ha fatto mancare il suo sostegno”, ha rivelato ancora lo sposo che ha incontrato per la prima volta Federica quando lei aveva 6 anni e lui ne aveva 22 e giocava con la maglia del Perugia. Ma l’amore con la giornalista classe 1972 che ha collaborato con diversi quotidiani e dal 2014 collabora con Salutepiu24, di cui è anche direttore responsabile, è sbocciato solo molti anni dopo. Le nozze erano state celebrato il 10 luglio 2010 in Campidoglio a Roma e ora alle Maldive il secondo sì.

