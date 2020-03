Il coronavirus sta preoccupando tutto il mondo ed anche e soprattutto l’Italia. Nelle ultime ore è intervenuta per parlare dell’epidemia la showgirl Elena Santarelli, in ansia nuovamente dopo aver lottato per tanto tempo per la salute del figlio. Ora quest’altra preoccupazione proprio non ci voleva per la donna, che sperava non potesse capitare una situazione simile. In un’intervista al settimanale ‘Chi’ ha parlato anche di argomenti un po’ più sereni, come la sua partecipazione fissa alla trasmissione ‘Italia Sì’.

E a quanto pare il ruolo che ha nel programma condotto da Marco Liorni le va decisamente a genio, infatti si ritiene molto felice ed ha anche rivelato che il team è davvero affiatato. Questo il suo commento: “Anch’io come mio figlio sogno in grande, ma senza patologia da esaurimento, sia chiaro”. Tornando al coronavirus, il suo timore è che il piccolo Giacomo possa ammalarsi. E quindi sta vivendo un periodo non proprio positivo della sua vita. (Continua dopo la foto)



















Al settimanale condotto da Alfonso Signorini ha dichiarato: “Veniamo da tre anni di lotta contro un tumore, proprio adesso che ci stiamo rialzando dobbiamo combattere contro quello che sta succedendo”. L’espansione del contagio in tutta la nostra Penisola la mette in guardia e la costringe ad avere timori: “Sono molto preoccupata per mio figlio, proprio ora che sta tornando ad una vita più serena”, ha aggiunto Elena. Che poi si è soffermata maggiormente su di lui. (Continua dopo la foto)























Sconfitto il cancro, Giacomo è ormai in una buonissima forma ed ha voglia di inseguire ancora tanti sogni. Ciò che ama fare particolarmente è ascoltare la sua musica preferita. Alcuni giorni fa lui le ha confidato di voler raggiungere un ambizioso obiettivo: “Da grande voglio laurearmi in Economia, così zio mi lascia tutti i suoi clienti e sono a posto”. Una frase molto divertente, che ha comunque fatto intendere che il figlio della Santarelli ha le idee chiarissime sul futuro. (Continua dopo la foto)

La modella 38enne è sposata con Corradi dal 2014, ma sta insieme a lui dal 2006. Giacomo è nato nel 2009, mentre la secondogenita Greta Lucia il 25 marzo del 2016. A livello professionale nel 2019 è stata opinionista di ‘Sanremo Giovani a Italia Sì’. Al cinema l’abbiamo vista all’opera sempre l’anno scorso nel film di Fausto Brizzi, ‘Se mi vuoi bene’. Ed ha anche pubblicato il suo primo libro, intitolato ‘Una mamma lo sa’.

“La mano negli slip”. Uomini e Donne, imbarazzo in studio: tutti guardano Gemma Galgani