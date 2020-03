Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per via delle frasi infelici rivolte ad Andrea Denver. Ma si continua a parlare di lei e non solo per il flirt nato nella Casa con Paolo Ciavarro. La modella e influencer nonché ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha mentito sulla sua età.

Il caso è saltato fuori durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, dove Clizia è stata presa in contropiede da Daniele Interrante. “C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello”. Nella Casa la Incorvaia aveva detto di avere 35/36 anni agli altri inquilini ma ora il giallo è stato risolto. (Continua dopo la foto)



















Clizia Incorvaia è nata nel 1980, dunque a ottobre compirà 40 anni. Perché ha dichiarato meno anni? “Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Il mio agente per farmi lavorare mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che poi è l’età che sapevano al GF”, ha spiegato. Grazie al reality il pubblico ora la conosce meglio ma Clizia ha iniziato a lavorare da giovanissima. (Continua dopo la foto)















Dopo la maturità classica in Sicilia si è trasferita a Milano, dove si è laureata in scienze della comunicazione all’Università Cattolica , e subito dopo si è data alla carriera da modella, realizzando spot per brand come Fiat, Puma, Mikado, Kinder e Alpitur. È apparsa anche in vari video musicali come “Guardami negli occhi” di Paolo Meneguzzi e “Meccanismi” della band Il Nucleo, ha collaborato con Chiambretti al “Chiambretti Night” e ha dato vita a un marchio fashion insieme e Lola Ponce, Girls Speak. (Continua dopo le foto)











Poi il matrimonio con Francesco Sarcina e la nascita della figlia Nina. Vero è che 40 anni Clizia Incorvaia non li dimostra e che è sempre stata bellissima ma sbirciando le foto di qualche anno fa non si possono non notare dei cambiamenti. Il suo aspetto si è trasformato col passare del tempo: ha detto addio alla chioma bionda e ha messo le extension e ovviamente ha un viso molto più maturo. Ma tanto parlano le foto.

