L’attore Flavio Montrucchio e la showgirl Alessia Mancini sono ormai una coppia più che salda da tantissimo tempo. Non a caso sono uniti in matrimonio da più di sedici anni ed hanno anche concepito due figli. Nelle ultime ore hanno voluto condividere con i loro fan un paio di scatti insieme, durante la vacanza di relax trascorsa in montagna. Più nello specifico si è trattato di alcuni selfie scattati mentre erano seduti a tavola. Ed in particolare è stato lui a voler fare le foto a tutti i costi.

A confermarlo è stato la moglie, che nella didascalia di una delle istantanee ha scritto: “Sì, tesoro…solo un attimo, sto col sorcio in bocca. Che pazienza che hai”, riferendosi ovviamente al cibo. I post hanno ottenuto un grandissimo consenso, ma non sono neanche mancati commenti non proprio bellissimi, che hanno preso di mira soprattutto l’uomo. Ma ci sono da registrare moltissimi messaggi entusiastici da parte dei loro ammiratori, che hanno apprezzato non poco gli scatti di coppia. (Continua dopo la foto)



















Se da una parte i fan hanno ad esempio commentato: “Più passa il tempo, più Flavio diventa affascinante. Alessia, ma ti rendi conto di che figo hai accanto?”, “Passano gli anni, ma sembrate sempre più innamorati perché siete persone semplici, umili e con grandi valori”, dall’altra c’è chi ha sottolineato che l’età che avanza stia incidendo notevolmente su Flavio. Lui ha ormai raggiunto i 45 anni, ma alcuni utenti lo hanno addirittura equiparato al papà di Alessia. (Continua dopo la foto)























Ecco uno dei commenti spiacevoli letto da Montrucchio e Mancini: “Alessia, ma come fai? Per te il tempo sembra non passare mai, sembri la stessa di vent’anni fa mentre Flavio sembra tuo padre”. Fortunatamente per loro sono poi giunti successivamente altri post decisamente di tenore diverso: “Siete stupendi”, “Bellissimi e dolcissimi”, “La più bella coppia del mondo dello spettacolo”, “Siete il top”, “Siete proprio una bella famiglia”, “Meravigliosi insieme”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Si, Tesoro… solo un attimo… #colsorcioinbocca #lapazienzachehai @flaviomontrucchio Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial) in data: 29 Feb 2020 alle ore 6:09 PST

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono sposati dall’11 ottobre del 2003 ed hanno avuto Mya, nata il 10 aprile del 2008, ed Orlando, venuto alla luce l’8 aprile del 2015. Lei nel 2019 è stata protagonista su Tv8 con il programma ‘In salotto’, mentre l’anno precedente era stata concorrente de ‘L’Isola dei Famosi 13’. Lui nell’anno in corso ha condotto la trasmissione ‘Bake Off Italia – All Stars Battle’ su Real Time.

