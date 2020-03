L’11 febbraio scorso l’attrice Maria Grazia Cucinotta aveva gettato i fan ed i suoi familiari nel panico per un malore accusato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, prima di un suo spettacolo. E a poco meno di un mese dall’accaduto ha voluto raccontare quei momenti in un’intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’. Ha iniziato soffermandosi sui primi sentori del malessere, ma fortunatamente ora è in buone condizioni di salute: “Ho avuto solo un momento di defaillance, sto bene”.

Il motivo scatenante sarebbe stata una pillola ingerita per errore: "Mi è scoppiata una sorta di colica, avevo la febbre alta". La donna, nel raccontare il fatto, ha ammesso di aver sbagliato ed ha voluto fare i complimenti anche al personale sanitario che l'ha aiutata a superare la problematica. E sicuramente le fatiche di recitare a teatro sono state una delle cause della sua stanchezza. E in quei giorni non sono nemmeno mancati commenti spiacevoli di alcuni haters.



















Queste le sue dichiarazioni integrali: "Sono stata stupida, avevo la febbre alta, stavo male, ho preso una pasticca e sono andata. Dovevo fermarmi e poi la tournée è in assoluto complicata. Sono molto salutista e controllata, mentre in tournée è inevitabile strafare; per fortuna sono stati bravi al pronto soccorso, perché all'inizio qualcuno aveva ipotizzato una pancreatite. Per me è la prima volta a teatro. Ho capito cosa vuol dire girare, cambiare albergo sempre".























Ed ha aggiunto: "So che significa vivere con la valigia, mantenere uno stato perenne di precarietà, ora ho grandissimo rispetto per tutti gli attori di teatro". La Cucinotta si è successivamente soffermata sui messaggi di una cattiveria unica inviati da alcuni utenti. C'è infatti chi le ha scritto: "Riposa in pace" o "Si è rifatta ed è morta". Quindi, ha colto l'occasione per ribadire il suo pensiero sulla chirurgia estetica ed ha comunque voluto ringraziare chi le ha manifestato affetto.

“Chirurgia plastica? Sono tutte stupidaggini a raffica. Però dico grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me, il numero è nettamente maggiore dei soliti quattro cretini che puntualmente blocco. Chi mi insulta lo cancello. Gli haters non sono più di venti persone, sfigati che non si sono realizzati”, ha concluso l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

