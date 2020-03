Molti fan si erano preoccupati non poco negli ultimi giorni per le condizioni dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Veronica Burchielli. Tantissime le domande poste a lei, visto che la vedevano non con un buon umore ed abbastanza distratta. Dopo le numerose insistenze dei follower, la donna ha dunque deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutta la sua verità. Ed ha soprattutto posto l’attenzione sul periodo nel quale ha preso parte al dating show condotto da Maria De Filippi.

Infatti, ha rivelato di aver avuto problemi legati all'alimentazione: "Nel periodo in cui ero sul trono stavo male, mi mancava Alessandro anche se non volevo ammetterlo. Non mangiavo più, ho sfiorato l'anoressia ed ho rischiato di sentirmi male!". Anche un po' di tempo fa aveva confessato di aver dovuto fare i conti con problematiche riguardanti il cibo ed ancora oggi le sue condizioni non sono ottimali. Anche se piano piano sta cercando di ritornare alla normalità.



















Veronica è successivamente scesa nei dettagli ed ha spiegato cosa accadeva durante la sua esperienza a 'UeD': "Anche fare una semplice colazione o cena per me era diventato difficile. Non è stato facile ricominciare a mangiare, avevo forti dolori allo stomaco". E quindi, al termine dell'avventura televisiva, si è voluta allontanare dai riflettori prediligendo la riservatezza. La Burchielli ha infatti affermato che è stato necessario staccarsi dal mondo virtuale per risollevarsi.























"Sono stata assente dai social perché avevo bisogno di staccare il cervello. Non riuscivo nemmeno a prendere un telefono in mano!", ha ammesso l'ex tronista. Che deve dire grazie ai suoi familiari ed in particolar modo al partner Alessandro Zarino se è riuscita a riprendersi almeno un po'. Ricordiamo comunque che la coppia non si è immediatamente innamorata. Non sono stati pochi i problemi prima di giungere ad una serena liaison d'amore. Infatti lei inizialmente aveva rifiutato il giovane.

Poi la Burchielli si è convinta e sono usciti insieme dal programma tv. Ecco quanto riferito dalla ragazza sulla sua dolce metà: “Non è stato facile per me e Alessandro appena usciti dal programma. Io non mi rendevo conto di essere dimagrita così tanto, ma lui mi guardava e mi diceva che dovevo riprendermi”. In seguito è scoppiata anche una crisi temporanea, ma adesso sembra che il loro legame sentimentale stia continuando nel migliore dei modi.

