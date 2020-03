Scatta il bacio sotto la neve! La conduttrice non si nasconde più: è innamoratissima

Amore ad alta quota: la conduttrice non si nasconde più. E scatta il bacio sulla neve col fidanzato, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza sul Monte Bianco. Sono sempre più innamorati e da quando hanno deciso di uscire allo scoperto e dichiarare il loro amore si abbandonano a dolci effusioni senza preoccuparsi dei fotografi in agguato.

E sono stati proprio quelli della rivista Chi a immortalare i due mentre si scambiano baci appassionati sotto la neve. Stiamo parlando di Diletta Leotta e Daniele Scardina. La conduttrice di Dazn e il pugile, che vive e lavora a Miami, hanno deciso di staccare dai rispettivi impegni e ritagliarsi un po' di tempo insieme nella splendida Courmayeur. Scardina, infatti, si trovava in Italia per una sfida in programma il 28 febbraio.



















Il pugile avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale Ibf dei pesi supermedi contro Andrew Francillette ma, dopo 3 mesi di allenamenti serrati per tentare di portare a casa nuovamente la vittoria, per via dell'emergenza Coronavirus lo scontro è stato rimandato per precauzione a data da destinarsi.















In questi giorni, poi, anche la bellissima conduttrice di Dazn ha più tempo libero dagli impegni lavoratici per via del ridotto calendario della Serie A, sempre a causa dell’emergenza sanitaria. E così, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno deciso di prendersi qualche giorno di vacanza sulla neve, come mostrato da entrambi sui rispettivi profili social e dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.













Sempre a proposito di Scardina, pare che ‘King Toretto’ sarà uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle. Il che significa che la coppia che finora ha vissuto una relazione a distanza (lei abita a Milano, ndr) potrà trascorrere del tempo insieme. Proprio come stanno facendo ora a Courmayeur, tra passeggiate sulla neve e romantici baci, anche a favor di fotografi.

