“Pago cornuto?”. Serena Enardu, è il momento di parlare. E lo fa così

Forse è arrivato il momento di fare chiarezza una volta per tutte. Serena Enardu non solo rompe il silenzio, ma sembrerebbe essere disposta a rispondere nettamente a chi sostiene che il suo sia stato un vero e proprio tradimento. Che la storia di Serena Enardu e Alessandro Graziani abbia fatto vacillare il rapporto con Pago non è messo in dubbio. I due si sono conosciuti proprio nel reality show estivo a cui Serena ha partecipato in coppia insieme a Pago. Dopo sette anni di fidanzamento, i due si sono detti addio, ma il ruolo del tentatore non è mai stato chiarito del tutto.

Nonostante fossero molto vicini, Serena e Alessandro non hanno condiviso nulla di più rispetto ad alcune confidenze. Nessun tradimento dunque, avrebbe causato la fine del rapporto con Pacifico. O per lo meno, nessun tradimento fisico. Che tra i due esistesse una certa intesa, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Davanti al falò, Serena comunica a Pago la fine della loro relazione. Da lì in poi, per Serena non sono stati tempi facili. Tutti contro Serena, accusata di falsità, persino quando, da perfetta guerriera, ha iniziato a decantare ai quattro venti la sua intenzione di riconquistare Pago, divenuto concorrente del GF Vip. La storia da qui in poi la conosciamo, ma non sembra che tutti si siano bevuti quella versione dei fatti. (Continua dopo la foto).



















La coppia si è unita nuovamente e adesso sembra essere tornato il sereno nel cielo di entrambi. Eppure le voci su Alessandro Graziani continuano a correre veloci e nessuno riesce ancora a spiegarsi perché alcune amiche di Tina Cipollari abbiano affermato di avere visto Serena in compagnia dell’ex tentatore. Serena non ha alcuna intenzione di vedere che intromissioni esterne possano rovinare il riconquistato idillio amoroso con Pago e su quelle voci prova a mettere tutti a tacere. Su Instagram inizia la sua crociata: solo così i numerosi fan della coppia potranno comprendere come stanno le cose. (Continua dopo le foto).























“Non ho tradito Pago, sono stanca di sentirmi dire questa cosa! Basta! Non voglio sentire che Pago è cornuto, non è cornuto!”, Serena Enardu sbotta davvero, stanca delle voci che circolano sul proprio conto, ma ancor più sul conto di Pago che in molti vedono il ‘cornuto’ della situazione: “Non è giusto distorcere la realtà”. Serena smentisce le voci sul tradimento e, al contempo, non ha mai smesso di chiedere scusa a Pago per il dolore che gli ha procurato. In questo, però, Alessandro o qualsiasi altro uomo sembrano non aver avuto alcuna influenza. La crisi della coppia aveva altre motivazione per accadere. Il tradimento, da parte della sarda, non è mai stato ponderato. (Continua dopo le foto).

Anche Alessandro ha chiarito pubblicamente che non è mai accaduto nulla, nonostante la forte attrazione verso la sarda, dichiarando sul Magazine di Uomini e Donne, programma che adesso vede Graziani nelle vesti di corteggiatore: “Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso. Penso se ne sia parlato già abbastanza. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”. La questione sembra essersi chiusa.

GF Vip, Adriana Volpe “smascherata”: ora parla la mamma di Antonio Zequila. Ah…