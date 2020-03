Alena Seredova incinta, mostra il pancione a tutti. Maschio o femmina? Lo scoop è servito

Una bella gita in montagna è proprio quello che ci vuole. L’ex moglie di Gigi Buffon, nonché modella e compagna attuale di Alessandro Nasi, sfoggia il suo bel pancione con un bel panorama innevato a Courmayeur. Alena Seredova si gode il suo piccolo mondo di amore. Le foto mostrano una mamma in dolce attesa, innamorata della sua famiglia. Mentre Alessandro scia con i figli David Lee e Louis Thomas, Alena appare felice. E delle ultime ore è la splendida notizia. Pare che il sesso del bimbo sia stato svelato a tutti e la famiglia ha già iniziato i meritati festeggiamenti.

Durante la puntata dell’ 8 febbraio, Alena Seredova è stata ospite nello studio di ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin. La modella Alena Seredova si è presentata in televisione con il pancione e tra i tanti applausi e sorrisi di tutti, non ha perso tempo per raccontare alcuni sulla gravidanza del terzo figlio, dopo quelli avuti con il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, che si chiamano David Louis e Lee Thomas: “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”. Le parole di Alena sono rivolte alle donne che, come lei, non hanno perso la voglia di sorridere di fronte alle avversità della vita. (Continua dopo la foto).



















“Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta ed in famiglia questo bebè è molto atteso”. Per l’emergenza coronavirus in Italia, una fuga in montagna era quel che ci voleva. Per chi vive a Milano, la situazione non è delle migliori e chi può allontanarsi è tempo di farlo. Il settimanale Chi ha fotografato Alena e Alessandro a Courmayeur. (Continua dopo le foto).























In arrivo sarà la prima femmina dopo i due maschi avuti da Buffon, questa la notizia trapelata dal settimanale. Nessuna conferma ufficiale da parte della modella, ma neanche la smentita. È probabile che sia giunto il momento di appendere un bel fiocco rosa sulla porta. Ovviamente si attende la modella per dare comunicazione ufficiale. Quel che conta, al momento, è che, nonostante la confusione creata a Milano per l’emergenza coronavirus, Alena stia bene e con lei anche la sua bella famiglia. Il terzogenito arriva a oltre 10 anni dalla sua ultima gravidanza. (Continua dopo le foto).

Risale al 29 gennaio scorso la prima foto del pancione pubblicata sui social. La foto con cui la coppia ha annunciato la dolce attesa ha fatto commuovere tutti, soprattutto le donne che, come Alena, vivono nella speranza di poter diventare mamme, anche quando l’età sembra non poterlo più permettere. Durante l’intervista rilasciata nello studio di Verissimo, Alena ha affermato che: “Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè. Ho un patto con i miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita”. Forse Alena sta provando a mantenere quella promessa e non sappiamo se avrà davvero il coraggio di tradirla. In ogni caso, il tempo non manca: il bebè arriverà a giugno.

