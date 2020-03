Chiara Ferragni non è solo la fashion blogger e influencer italiana più famosa e richiesta al mondo. È anche un’imprenditrice di successo che, dopo abiti e accessori, ha da poco messo la firma anche sui famosi biscotti Oreo. La nota marca di frollini farciti ha infatti lanciato una limited edition firmata dalla Ferragni che, dal canto suo, ha realizzato una capsule collection di capi di abbigliamento ispirati proprio agli Oreo: basta acquistare 2 confezioni di prodotti Oreo per partecipare al concorso per vincere uno degli articoli in questione.

L’annuncio è stato dato via Instagram dalla stessa Chiara che, nemmeno a dirlo, oltre ai complimenti ha ricevuto anche critiche. “Gli Oreo della Ferragni sono davvero quello di cui abbiamo bisogno? Io non ho più parole”, ha scritto per esempio un’utente. Senza contare i tanti che hanno subito posto l’accento sull’eventuale prezzo degli Oreo by Chiara Ferragni. (Continua dopo la foto)



















Ma questa volta, a dispetto di quanto accaduto con le famose bottigliette d’acqua firmate dalla influencer, a spegnere la polemica sul nascere ci ha pensato la stessa Chiara annunciando che i frollini con il suo logo non subiranno alcuna variazione di prezzo. Ma ora parliamo di moda, che è il pane quotidiano della Ferragni. Ma anche della sua famiglia ormai. (Continua dopo la foto)















Chiara Ferragni è partita per una vacanza in montagna con il marito, il figlio Leone e anche suoceri e sorelle tra passeggiate sulla neve e spa. I look sfoggiati sulla neve? Griffatissimi, come sempre. Ma facciamo i conti in tasca ai Ferragnez prendendo in considerazione l’escursione sull’Alpe di Siusi. Chiara ha indossato l’iconico cappotto di pelliccia beige di Max Mara che costa 2.089 euro abbinato a un maglione in bianco con piccole decorazioni colorate di Alessandra Rich da 416 euro e anfibi Monolith di Prada con la suola a carrarmato da 1.300 euro. Per non parlare della sciarpa di Louis Vuitton che vale 1.370 euro e il cappellino di lana con la doppia C di Chanel (circa 507 euro). Costo totale 9.702 euro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram The Ferragnez at the mountains ❤️ #TheFerragnez #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 29 Feb 2020 alle ore 3:19 PST



Fedez si è comunque ‘distinto’ sfoggiando una sciarpa Louis Vuitton x Supreme da 790 euro e un berretto di lana abbinato con il logo azzurro, un modello che non si trova in vendita ma che di sicuro supera i 100 euro. E ora Leone, con bomber azzurro Moncler da circa 453 euro, cappello di lana abbinato da 85 euro e mini stivali Ugg con la pelliccia da 173 euro. In tutto, dunque, la famiglia ha sfoggiato abiti e accessori dal valore di ben 11.303 euro.

