Sophia Loren, che regina. Mai visto dove vive (in Italia)? Una villa da sogno

Uno dei nomi intramontabili delle pellicole italiane è senza dubbio quello di Sophia Loren, oggi 85enne. Prima attrice a vincere un premio Oscar in un film in lingua non inglese per “La Ciociara” e l’unica a ricevere altre due candidature per film successivi insieme a Marion Cotillard. Icona della recitazione e del gossip epocale, Sophia Loren conduce una vita tranquilla lontana dal set e dai pettegolezzi. Ha sposato Carlo Ponti ancora giovanissima, nel 1957, e ha dato alla luce due figli. Oggi la ritroviamo a vivere in piena tranquillità, in una dimora da vera star.

L’intera famiglia della Loren ha vissuto a Villa Sara dal 1960 al 1977, Poi, per problemi con il fisco italiano, si trasferirono in California. Nella vita della Loren sono passati pochi uomini, ma numerose dimore a prova di invidia. Come dimenticare gli scatti fotografici di Alfred Eisenstaedt, che visitò la famiglia Ponti a Roma nell’Estate del 1964. La bellezza di 50 stanze della villa cinquecentesca, dove la vita non poteva che rivelarsi ‘dolce’, tra giardini, piscine, animali e verde a perdita d’occhio. Non è un sogno, ma la realtà dei fatti. Le dimore della Loren sono storiche, tanto quanto l’icona che rappresenta lei stessa. (Continua dopo la foto).



















L’attrice napoletana si è trasferita a Roma negli anni Cinquanta, prima in via Cosenza e poi in via Ugo Balzani. Una volta conosciuto Carlo, la coppia ha iniziato una convivenza in un appartamento di Palazzo Colonna, dal 1955 al 1960, proprio in via del Teatro di Marcello. Dopo il 1960, arriva la celeberrima Villa Sara, dimora settecentesca di Marino, residenza dei marchesi Gabrielli. Non solo 50 stanze, ma anche un micro-mondo in cui trovare serenità e avere tutto a disposizione. Non manca nulla, da una cappella privata, alla foresteria, per arrivare persino a un cinema e a una pinacoteca. E non di dimentichi una voliera e una piscina, tutto su un parco da 20 ettari. (Continua dopo le foto).























Il sogno è durato fino al 1977, perché subito dopo la famiglia si è vista costretta a trasferirsi in California, dove hanno abitato fino al 2007. Anche in California, i coniugi si sono trattati bene, ma la villa è stata venduta per ben 9 milioni di dollari. Nel settembre 2014 Sophia Loren ha compiuto la bellezza di 80 anni e rientra anche lei tra i tanti Vip napoletani che, una volta raggiunta la notorietà, sono scappati dalla città partenopea. Carlo Ponti è morto nel 2007, all’età di 94 anni. Oggi la Loren è nonna di quattro nipotini: Vittorio Leone, Beatrice Lara, avuti dal figlio Carlo jr, e Lucia Sofia e Leonardo Fortunato, nati da Edoardo e Sasha Alexander. (Continua dopo le foto).

Proprio nel 2007, prima che Carlo morisse, la Loren si trasferì a Ginevra, in rue Charles-Bonnet, ma possiede anche un appartamento nella Trump World Tower di New York. La famosa Villa Sara vene venduta nel 2003 all’imprenditore Antonio Angelucci. Oggi la Loren vanta la bellezza di 85 anni portati egregiamente e non si ferma. Infatti tornerà in tv con la miniserie autobiografica “La mia casa è piena di specchi”. Durante un’intervista rilasciata al Corriere, afferma: “Ancora adesso quando mi sveglio la mattina non credo alla vita che ho avuto, l’unico mio sogno era di superare la giornata. Tutta la prima parte della mia vita è stata un soffrire in silenzio perché non volevo che mia madre se ne accorgesse. Ma se in casa non ci sono i soldi per comprare qualcosa da mangiare è dura”.

