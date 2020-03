“Ecco perché ho mentito sulla mia vera età”. GF Vip, Clizia Incorvaia confessa: svelato il mistero

L’età di Clizia Incorvaia, l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è uno degli ultimi temi caldi del gossip italiano. Il caso è saltato fuori durante l’ultima puntata di Live -Non è la D’Urso, dove l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina è stata presa in contropiede da Daniele Interrante. “C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. – aveva detto l’ex tronista e opinionista di Barbara D’Urso – Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello”.

Al Grande Fratello Vip, infatti, la concorrente ha sempre risposto con un vago "35, 36 anni", ma molti siti, come Wikipedia, riporta come data di nascita 1986. Interpellato da Alfonso Signorini, che lo ha voluto mettere al corrente, Paolo Ciavarro aveva commentato così il mistero dell'età della Incorvaia: "Io avevo capito 35, ma a me dell'età non frega assolutamente nulla, questa è la mia risposta. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene e se un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? Non me ne frega niente!".



















Martedì 3 marzo la vera età dell'influencer è saltata fuori grazie a una vecchia foto pubblicata sui social. Il 12 aprile del 2016 Clizia ha postato su Facebook una foto del matrimonio dei genitori in cui la mamma, come spiegato proprio dall'influencer, era incinta. "Auguri a voi che mi avete insegnato l'amore eterno e che nonostante tutto, pregi, debolezze dell'essere umano. L'amore vero resiste a tutto è un fuoco che arde anche dopo 36 anni insieme! PS: in questo giorno così solenne anche io come la mia Nina ero presente (mamma era al 4 mese di gravidanza)". Nel 2016 i genitori di Clizia hanno festeggiato 36 anni di matrimonio, quindi Clizia è nata nel 1980 e a ottobre compirà 40 anni.















Ora è proprio Clizia a spiegare i motivi che l'hanno spinta a non rivelare la sua vera età. "Visto che si deve giustificare ogni cosa adesso vi dirò la storia. Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Il mio agente per farmi lavorare mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che poi è l'età che sapevano al Grande Fratello. […] Ho vissuto sempre questa cosa come una sorta di frustrazione, il fatto di dimostrare meno anni per me era un problema. […] La cosa che trovo paradossale è che si pensi io lo faccia per vanità. […] La mia anima si stupisce ancora come quella di una bambina, forse per questo dimostro meno anni, sarà quella la mia cura sarà quello il mio elisir".









“Trovo bislacco il fatto che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni di meno avevo detto 36 e sono 39. Fatemi compiere sti cavolo di quaranta anni e quello che conta è l’anima di una persona. Io e Paolo sembriamo coetanei, – spiega ancora – quando vedi il sessantenne con la trentenne non fa specie, quello che conta è l’età biologica non cronologica, vedi ventenni che sembra ne abbiano cinquanta. L’anti-age migliore è l’amore. Volevo aggiungere che dinanzi alle telecamere dato che questa cosa l’ha stabilita il mio manager di moda secoli fa, non potevo spiegarlo davanti alle telecamere, volevo avere il riserbo di raccontarlo fuori dalla casa ma nessuno mi ha dato la possibilità di ciò”.

