“Maria De Filippi non è solo un’amica per me…”. Sabrina Ferilli, la rivelazione sul loro rapporto

Lo dicono in tanti e lo ribadisce anche una delle due protagoniste. Parliamo dello splendido rapporto che c’è tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. In effetti per tanti è uno degli acquisti migliori mai fatti dalla squadra di Tu sì que vales, il programma leader del sabato sera di Canale 5 nei palinsesti autunnali: quello di Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare. Andata a sostituire Iva Zanicchi, Sabrina Ferilli ha spiazzato il pubblico per la sua irresistibile simpatia e per il suo essere completamente senza filtri.

In un'intervista al settimanale VeroTv Maria De Filippi ha dichiarato: "Sabrina non è solo un'amica, ma una donna molto divertente". E il loro divertimento lo trasmettono al pubblico ogni volta che scherzano e si lasciano andare con la complicità degli altri giudici di Tu sì que vales. Amadeus è riuscito a confezionare una 70esima edizione del Festival di Sanremo irripetibile grazie alla scelta dei brani, dei Big e alla sua stessa conduzione: educata, professionale e soprattutto sentita col cuore.



















Se Barbara d'Urso è convinta prima o poi di arrivare a condurlo (sognare non costa nulla, d'altronde), Maria De Filippi (che lo ha già condotto insieme a Carlo Conti, ospite di C'è posta per te nella puntata del 7 marzo) lo rifarebbe subito in coppia con Sabrina Ferilli: "Andrei di corsa" ha dichiarato a VeroTv.















Lo ha ribadito anche da Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha svelato un retroscena choc, aggiungendo che non ruberebbe mai il posto a un conduttore Rai. "Maurizio Costanzo resta il mio maestro e mai ho pensato di poterlo superare. Non sarei mai in grado di fare il Maria De Filippi Show".











E conclude: "Se dovessi farlo in futuro significherebbe che sono diventata cretina": queste le parole di Maria De Filippi su Maurizio Costanzo. Tra le due donne in tanti dicono ci sia molto più che un'amicizia, ma in realtà nessuno lo sa con precisione e certezza, anzi, rimangono rumors e chiacchiere da quattro soldi in effetti. Tuttavia la sintonia tra le due showgirl è tangibile e permetteteci di dirlo: anche bellissima!

