Asia Valente è una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini. Mentre lei è nella Casa più spiata d’Italia, il suo staff ha deciso di esagerare e di mandare in estasi i suoi fan. L’ultimo scatto postato nelle ultime ore su Instagram ha infiammato la rete. Impossibile non restare incantati dinanzi a questa visione super sexy. Uno dei volti di Playboy è stata immortalata in un modo davvero ‘hot’ e ciò ha rischiato di mettere a repentaglio il cuore degli utenti.

Sul social network in questione è seguita da oltre 870 mila follower e la modella originaria di Benevento è riuscita ad ottenere un grandioso risultati in termini di like e commenti. E tutti sperano che i suoi collaboratori possano continuare anche nelle prossime ore a pubblicare altre istantanee altrettanto interessanti. Amata dagli uomini ed invidiata dalle donne, Asia in questo scatto mette in evidenza un fisico impeccabile, senza alcun difetto. (Continua dopo la foto)



















Nel post in questione lei è ripresa in una veste decisamente molto piccante. Infatti ha addosso un invisibile completino intimo di colore nero ed il reggiseno a fascia ha tantissime difficoltà a reggere il suo décolleté, che sembra pronto ad esplodere da un momento all’altro. Le sue labbra e lo sguardo provocante rendono l’atmosfera ancora più elettrizzante. Senza tralasciare nemmeno le sue fantastiche gambe ed i suoi meravigliosi capelli. Davvero difficile resisterle. (Continua dopo la foto)























Quasi 16 mila i like totalizzati dalla Valente, che ha ricevuto anche tantissimi apprezzamenti. Ecco i messaggi più significativi: “Mamma mia quanto sei bona”, “Sei bellissima e molto sexy, attraente e prorompente”, “La numero uno”, “Fantastica”, “Sei unica”, “Che bomba”, “Meravigliosa”, “Le foto, quelle sobrie…”. Ed altri hanno commentato: “Sei stupenda amore mio, ti adoro”, “Minc…a che fi..a”, “Divina e sensuale, una web star”, “Bomba sexy”, “Un sogno”. (Continua dopo la foto)

Al ‘GF Vip’ non è stata squalificata nonostante la sua frase “Sei un down” rivolta a Sossio Aruta. Ma Alfonso Signorini le ha detto: “Sono parole che in televisione non si devono più ascoltare! Sono parole orribili! Dare dei down oggi a qualcuno non ha più senso, sei molto divertente quando mostri il tuo fondoschiena ma collega il cervello alla bocca. I down sono persone meravigliose, di grandissimo acume e intelligenza. Dare del down a qualcuno non ha più senso. Scusati, voglio sentirle bene le tue scuse”.

