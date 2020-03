La meravigliosa Federica Nargi è di una bellezza indescrivibile. L’abbiamo ammirata per la prima volta in televisione ormai dodici anni fa, quando fu la velina di ‘Striscia la Notizia’ insieme a Costanza Caracciolo. Oggi la fantastica modella è solita pubblicare scatti sensazionali sui social ed in particolare sul suo profilo Instagram. E soltanto poche ore fa ha mandato nuovamente in estasi tutti i suoi fan con una foto pazzesca di lei in tenuta estiva. Ed ha fatto così fiondare la rete nella stagione più amata da tutti.

Sul social network è seguita da più di 3 milioni di utenti ed anche stavolta ha raccolto un consenso larghissimo. Il suo fisico senza difetti è apprezzato dalla maggioranza degli uomini ed invidiato da numerose donne, che vorrebbero essere come Federica. Le sue curve sono impeccabili e ciò che si può osservare nella foto è un qualcosa di celestiale. E diversi follower hanno seriamente rischiato di avere dei malori. Vediamo come si è immortalata. (Continua dopo la foto)



















I suoi sfegatati ammiratori hanno potuto vedere la Nargi con addosso un incredibile e stratosferico bikini che ha messo in evidenza il suo corpo perfetto. Si può intravedere una piccola parte del suo décolleté ed una gamba favolosa. Gli occhi chiusi e lo sguardo quindi perso nei suoi pensieri, oltre che un sorriso smagliante, hanno reso straordinaria l’immagine. Nella didascalia ha scritto: “Voglia di estate”. Ed un po’ tutti hanno avuto lo stesso pensiero vedendola così in forma. (Continua dopo la foto)























Quasi 75 mila i like ottenuti dalla compagna di Alessandro Matri. Ed i messaggi inviati dai fan sono stati tantissimi: “Ah, spettacolare!”, “Non ho più aggettivi per descrivere la tua bellezza”, “Sti sbalzi di temperatura non aiutano”, “Sei uno splendore”, “Davvero notevole”, “Che spettacolo, a te sta bene tutto”, “Un raggio di sole in questa giornata”. Ancora: “Quanto sei bona”, “L’estate con te sarà stupenda”, “Con te è estate tutto l’anno”, “Meravigliosa”. (Continua dopo la foto)

Voglia di estate 😌☀️

Un po’ di tempo fa aveva incantato i suoi follower postando una sua foto da bambina. Ed aveva scritto su Instagram in occasione del compleanno del papà: “Quanto vorrei tornare piccola papà…la TUA piccola…ERI e SEI il mio più grande orgoglio. Buon compleanno papà e nonno super eccezionale, pazzesco, unico ed inimitabile”. Gli utenti sperano che possa postare al più presto altre istantanee sexy e che soprattutto l’estate possa arrivare il prima possibile.

