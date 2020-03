“Ecco quando è nata”. Clizia Incorvaia, finalmente la sua vera età. Smascherata grazie a una foto sul web

L’età di Clizia Incorvaia, l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è uno degli ultimi temi caldi del gossip italiano. Il caso è saltato fuori durante l’ultima puntata di Live -Non è la D’Urso, dove l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina ha dovuto affrontare le cinque sfere.

Tra questi c’era Daniele Interrante, che proprio a Clizia ha chiesto come mai abbia mentito sulla sua età. “C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello”.

Al Grande Fratello Vip, infatti, la concorrente ha sempre risposto con un vago ”35, 36 anni”, ma molti siti, come Wikipedia, riporta come data di nascita 1986. (Continua a leggere dopo la foto)



















Nel corso della 15esima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha voluto mettere al corrente Paolo Ciavarro su questo giallo dopo avergli mostrato i post d’amore pubblicati dalla Incorvaia e i dubbi sulla sua vera età. La reazione di Paolo ha spiazzato tutti: “Io avevo capito 35, ma a me dell’età non frega assolutamente nulla, questa è la mia risposta. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene e se un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? Non me ne frega niente!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul caso era intervenuto anche il giornalista Davide Maggio, che a differenza di Daniele Interrante, aveva la vera data di nascita della Incorvaia: 10 ottobre 1980. Ma alla domanda diretta di Daniele Interrante, Clizia aveva glissato lasciando quindi aperto il mistero: “Ad una donna dopo i 30 anni non si chiede più l’età”.

Ora, però, il mistero è stato svelato. Grazie a una foto pubblicata quattro anni fa dall’influencer, e un rapido incrocio di date, la vera data di nascita di Clizia Incorvaia è stata svelata. Il 12 aprile del 2016 Clizia ha postato su Facebook una foto del matrimonio dei genitori in cui la mamma, come spiegato proprio dall’influencer, era incinta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Auguri a voi che mi avete insegnato l’amore eterno e che nonostante tutto, pregi, debolezze dell’essere umano. L’amore vero resiste a tutto è un fuoco che arde anche dopo 36 anni insieme! PS: in questo giorno così solenne anche io come la mia Nina ero presente (mamma era al 4 mese di gravidanza)”. Nel 2016 i genitori di Clizia hanno festeggiato 36 anni di matrimonio, quindi Clizia è nata nel 1980 e a ottobre compirà 40 anni.

