Chiara Ferragni, l’accappatoio si apre ed ecco la sorpresa per milioni di fan

Nelle scorse ore la bellissima influencer Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con delle critiche abbastanza esagerate da parte di alcuni follower per via della sua sponsorizzazione dei biscotti ripieni Oreo. Ed in sua difesa è stato costretto ad intervenire il marito Fedez, che ovviamente ha replicato per le rime agli hater sostenendo il lavoro della sua dolce metà. Qualche ora fa la donna ha voluto incantare tutti postando sui social uno scatto ‘hot’ che ha catturato l’attenzione di tutti.

Non è la prima volta che Chiara pubblica foto 'bollenti' o provocanti ed a volte è stata contestata anche per questo perché secondo alcuni una mamma non dovrebbe presentarsi così in rete. Ma stavolta sembra proprio che tutti siano concordi nell'apprezzare l'istantanea. Almeno stando a quanto possiamo notare grazie agli innumerevoli like e ai commenti pubblicati dagli utenti. Vediamo cosa ha proposto l'imprenditrice digitale e perché molti hanno rischiato di svenire.



















La Ferragni, in vacanza con Fedez e suo figlio Leone sulle Dolomiti, ha deciso di immortalarsi sdraiata su un lettino, mentre si trova in una Spa, indossando esclusivamente un accappatoio. Quest'ultimo è stato leggermente aperto dall'affascinante influencer e si è potuto quindi ammirare il suo fantastico décolleté. La mancata presenza della parte superiore del bikini ha scatenato le fantasie di ogni genere nei fan, che le hanno dispensato un sacco di complimenti. Ecco alcune reazioni.























Quasi 330 mila i mi piace conquistati da Chiara Ferragni, che ha potuto leggere anche i seguenti messaggi: “Sei la migliore”, “Stupenda!”, “Diventi sempre più bella”, “Una musa”, “Posso solo dirti che ammiro la tua semplicità”, “Fantastica”, “Non ci sono parole, sei davvero bellissima”, “Sei così sexy!”. Altri ancora hanno aggiunto: “Belle tet..e”, “Look incredibile”, “Che dea”, “Sei una gran fi..a”, “Stai davvero esagerando…”, “Vorrei essere Fedez anche solo per 5 minuti…”. (Continua dopo la foto)

Tornando alla polemica sullo spot Oreo, Fedez aveva risposto così all’hater che aveva criticato il capitalismo: “Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie”. L’utente aveva infatti scritto: “Non dà fastidio che esistano gli Oreo Chiara Ferragni, dà fastidio il capitalismo”.

