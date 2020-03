Da circa un anno Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez, la donna che ha sposato e che gli ha dato il piccolo Santiago, ma nella memoria dei fan di Amici di Maria De Filippi è ancora vivido il ricordo della sua storia d’amore con Emma Marrone. Lei cantante e lui ballerino, entrambi ex allievi della scuola più famosa della tv, sono stati insieme per quasi 2 anni.

Oggi sembra passata una vita, ma Emma e Stefano hanno vissuto un grande amore anche se caratterizzato da alti e bassi. Il ballerino napoletano ha infatti lasciato una prima volta la Marrone perché ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per la collega di Amici 10 Giulia Pauselli. Una storia che però non è però durata molto e che si è conclusa con il ritorno di lui dalla cantante salentina. (Continua dopo la foto)



















Dopo quel flirt Emma ha perdonato Stefano e lo ha riaccolto di nuovo tra le sue braccia, ma poco tempo dopo il ballerino si è buttato a capofitto in una nuova relazione, quella che poi vive ancora oggi con la splendida showgirl argentina Belen Rodriguez. Sono passati anni dai tempi di ‘Emma e Stefano in love’ ma non è mai stato chiaro il motivo della loro rottura. (Continua dopo la foto)















In un’intervista che Stefano De Martino ha rilasciato qualche anno fa al settimanale Di Più Tv, si potrebbe intendere che la crisi tra i due non sia sopraggiunta, come tutti credono, a seguito della conoscenza di Belen, ma per incompatibilità su argomenti della vita molto importanti e per priorità differenti. Ma ora è Emma a rompere il silenzio sulle pagine della rivista Chi: “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro […]”, ha esordito la cantante. (Continua dopo le foto)











“All’improvviso – prosegue uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”. Quindi, contrariamente a quanto detto da Stefano in passato, dalle parole di Emma sembra davvero che tra loro ci fosse davvero una terza persona. Non a caso a pochi mesi dalla rottura lui si è legato a Belen…

