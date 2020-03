Sempre più provocante e sexy. Parliamo della bellissima supermodella americana Emily Ratajkowski, che ha deciso di mandare nuovamente in tilt la rete ed in particolare il social network Instagram con uno scatto da sogno. E ciò che ha ripreso stavolta è la parte migliore del suo corpo, così come decretato da moltissime persone. Ogni volta che posta qualcosa sul suo profilo, i mi piace ed i commenti arrivano in quantità industriale. E non potrebbe essere altrimenti visto il suo fisico.

Una cosa la si comprende subito, leggendo anche la sua didascalia: Emily ha tanta voglia di estate e non è proprio contenta dei mesi invernali. Allora, ha voluto anticipare i tempi ed immortalarsi in una veste molto estiva. E se per il momento le temperature sono ancora abbastanza fredde, vedendo questa immagine paradisiaca tutti si sono già fiondati nella stagione più amata dagli italiani e non solo. Vediamo nel dettaglio allora in che modo si è presentata sui social. (Continua dopo la foto)



















La 28enne nata a Londra il 7 giugno del 1991 si è ripresa, mentre era intenta a truccarsi guardandosi allo specchio. Ma ciò che tutti ovviamente hanno notato è stato il suo incredibile lato B, che lo si può apprezzare in primo piano. La donna indossa per l’occasione uno splendido bikini animalier, che davvero fa molta fatica a trattenere il fondoschiena. E ne approfitta anche per sponsorizzare il suo marchio ‘Inamorata’. Sicuramente questo tipo di costume sarà molto usato dalle ragazze, che la invidiano non poco. (Continua dopo la foto)























Una marea i like ottenuti dalla Ratajkowski, infatti ha già raggiunto e superato quota 790 mila. E tra i tanti commenti di gente proveniente da tutto il mondo, spiccano anche alcuni messaggi di utenti italiani: “Mamma mia”, “Minc…a che lato B”, “Vorrei morire in questo momento”, “Vorrei prendermi un caffè con te, offro io ovviamente”, “Che begli occhi marroni…”, “Sei scorrettissima…”, “Sei favolosa amore”, “Mi ritiro nelle mie stanze”, “Questa donna mi farà morire”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Summer is calling. @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 2 Mar 2020 alle ore 7:26 PST

Emily ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014 con il film ‘L’amore bugiardo’ – Gone Girl’. Il primo grande successo lo ebbe nel 2013, quando prese parte in topless al videoclip della canzone ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke. Emily è rappresentata da quattro agenzie: ‘DNA Models’ di New York; ‘Viva Paris’ di Parigi; Viva London’ di Londra e ‘Viva Barcelona’ di Barcellona.

Bianca Guaccero emozionata a Detto Fatto: “100 rose e una lettera”. Ecco chi è l’autore di quel gesto