Lo scorso 8 febbraio la stupenda conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il raggiungimento dei 40 anni con una fantastica festa alla quale hanno partecipato anche il suo ex marito Flavio Briatore ed altri vip come Michela Coppa, Felipe Massa e sua moglie e la stilista Elisabetta Franchi. Poco fa ha invece illuminato la rete con uno scatto molto interessante, che ha rischiato di causare numerosi malori nei suoi fan. Una visione quasi mistica della showgirl.

Oltre al suo sguardo accattivante, è stato il look scelto da Elisabetta ad infiammare il web ed i suoi ammiratori. Non è la prima volta che ha mandato in tilt tutti, ma stavolta sembra davvero che la sua foto abbia colpito decisamente nel segno. I like ed i commenti riservati nei suoi confronti sono già innumerevoli e sono destinati ad aumentare notevolmente nelle prossime ore. Andiamo a vedere più nel dettaglio perché è piaciuta così tanto questa istantanea. (Continua dopo la foto)



















In meno di un’ora il post ha totalizzato oltre 6 mila like, ma come detto precedentemente queste cifre saliranno vertiginosamente. Nell’immagine c’è lei con uno sguardo sensuale, mentre è intenta con una mano a toccarsi i capelli. In evidenza c’è soprattutto uno spettacolare intimo che mette in mostra il suo esplosivo e perfetto décolleté, con la vestaglia aperta. Si possono inoltre intravedere anche le sue gambe impeccabili. Veramente molto complicato non restare incantati dinanzi a questa foto. (Continua dopo la foto)























E gli utenti si sono letteralmente scatenati dando vita a numerosi messaggi: “Sei veramente meravigliosa e stupenda”, “Elisabetta, altro scatto e divento matto, un inchino alla tua bellezza”, “Incantevole e sexy”, “Mamma mia”, “Che cucciola”, “Come si fa a non desiderarti!?”, “Sei la donna più incantevole del mondo”. Altri hanno commentato ancora: “Sempre uno splendore”, “Una dea”, “Senza parole”, “Straordinaria”, “Bellezza infinita”, “Fai veramente perdere la testa”. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda la sua sfera privata, la Gregoraci avrebbe una nuova fiamma. Si tratta di Alessandro Carollo, di professione osteopata e fisioterapista. Elisabetta è una sua paziente, come Belen Rodriguez e Paola Barale, ma secondo ‘Diva e Donna’ tra loro ci sarebbe del tenero. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la rivista di gossip è convinta che ci sia qualcosa in più della semplice amicizia.

