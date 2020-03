Francesco Gabbani, bocca cucita sulla fidanzata. Ma ora è il padre a spifferare tutto

L’artista Francesco Gabbani è tornato protagonista arrivando secondo dietro Diodato all’ultimo Festival di Sanremo. Da un punto di vista sentimentale è anche giunta una grande novità, infatti ha lasciato la tatuatrice Dalila dopo molti anni di fidanzamento ed ha iniziato una nuova relazione con una ragazza di nome Giulia. Ora, alla rivista ‘Grand Hotel’, il papà del cantautore toscano ha rotto il silenzio ed ha fornito qualche dettaglio in più sul rapporto d’amore del figlio.

Ecco le sue prime parole: “Anche Giulia lavora nell’ambiente musicale. Lei è una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima. Difficilmente la vedrete sotto i riflettori. A Sanremo è rimasta sempre dietro le quinte, sostenendo Francesco in ogni momento, senza rubargli mai la scena”. Papà Sergio ha successivamente ammesso di essere molto felice della neo nuora ed ha confessato che Giulia sembra essere proprio la persona giusta per stare a fianco di suo figlio. (Continua dopo la foto)



















Il genitore di Gabbani ha continuato: “Mia moglie ed io siamo felicissimi perché nostro figlio ha trovato una donna che non è adatta a lui, di più. Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo. Mia moglie è felicissima. Giulia ha pure apprezzato i suoi tagliarini nei fagioli, il piatto che prepara sempre a Francesco quando viene a trovarci. Se poi decidessero di mettere su famiglia e di darle anche un nipotino, per lei sarebbe la vittoria più bella”. (Continua dopo la foto)























Nei giorni scorsi Francesco aveva voluto rilasciare un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Qui aveva confidato che la sua partner l’ha aiutato moltissimo nella realizzazione del brano sanremese ‘Viceversa’: “La nostra storia, iniziata un anno e mezzo fa, oggi è una costante della mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica, ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura. Le canzoni, comunque, non parlano mai della nostra vita quotidiana, quando racconto l’amore lo faccio in modo universale”. (Continua dopo la foto)

Gabbani aveva concluso affermando: “Sono innamorato della vita e, anche se non parlo mai del mio privato, sono felicemente fidanzato con Giulia: è la mia complice e senza di lei non avrei scritto questa canzone”. Prima della kermesse musicale più importante d’Italia, il 9 novembre 2019 aveva presentato tramite WhatsApp il brano ‘Duemiladiciannove’.

