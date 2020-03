Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? Il momento della verità: parla lei

Giulia De Lellis è ipocondriaca: “Capitemi, scusate, perdonatemi!”. Di recente il suo nome è stato tirato in ballo anche per l’allarme coronavirus in Italia. E non solo per quello. L’influencer di Pomezia ha avuto molto spazio sulle pagine del gossip italiano. Un giorno in mascherina prima di decollare e poi alla Fashion Week di Milano, dove è stata paparazzata in compagnia della vecchia fiamma Andrea Damante. Si vociferava sulla crisi in corso con Iannone. I due non sono stati più visti insieme. Si parlava di una rottura o di una pausa. Finalmente oggi parla Giulia De Lellis per spiegare meglio come stanno le cose.

Ma alla Fashion Week 2020 che si è tenuta a Milano, come avrà fatto? Giulia è stata paparazzata di recente in compagnia di Andrea Damante. Lo avrà salutato oppure avrà preferito mantenere la distanza di sicurezza? L’ipocondria di Giulia, di fronte ad Andrea, sembra non avere nessuna valenza. Eppure l’allarme coronavirus sembra averla preoccupata. In mascherina ha affermato: “Meglio queste di nulla. Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi!”. (Continua dopo la foto).



















È stato il magazine Spy a lanciare lo scoop su un presunto flirt in corso tra Andrea Iannone e Mariana Yushchak, smentito poi da Chi. Pare che anche Iannone stia prendendo le giuste precauzioni, ma non tanto per l’emergenza coronavirus, quanto per il gossip che continua a martellare pesantemente il pilota. La bufera mediatica e le indagini per doping avrebbero portato Iannone a optare per una pausa dal mondo social. E anche la bacheca di Giulia, spesso usata per fare parlare anche di lui, sembra essersi un po’ ‘ripulita’. Eppure i due sono distanti. Giulia De Lellis rassicura in modo netto. (Continua dopo le foto).























“Mi sto solo prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia”. La Milano Fashion Week sembra avere portato un po’ di confusione nel cuore di Giulia, ma l’influencer continua a negare tutto. Nel frattempo Andrea Iannone si è dedicato agli allenamenti in sella alla sua moto e sembra non uscire troppo. Infatti l’ultima uscita risale alla festa di compleanno dell’influencer, il 15 gennaio. Questa è stata la traccia più recente lasciata sui social. Oltre a Spy, anche Dagospia aveva vociferato di un flirt tra il pilota e Mariana Yushchak, ripresi insieme in un locale milanese. Giulia smentisce con una story su Instagram e informa che tutto procede bene e che aveva solo la necessità di rivedere la sua famiglia. (Continua dopo le foto).

“Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”. Iannone ha chiesto un po’ di silenzio e Giulia, oltre a rispettare questa volontà, ha pensato di lasciarlo un po’ solo con i suoi pensieri, a Milano. Ogni tanto è pur giusto dedicarsi del tempo a se stessi. E Iannone non sembra passare un ottimo periodo. Diciamolo: per Giulia De Lellis, sopportare non uno, ma ben due focolai diventa un’impresa ardua. Meglio tenersi alla larga da Milano per un po’ di tempo.

